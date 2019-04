In manette il padre, ricco commerciante Sri Lanka, Cnn: uno dei due fratelli kamikaze fu arrestato e poi rilasciato Si dimette il ministro della Difesa per le falle sul sistema di sicurezza che ha portato agli attentati di Pasqua

Si snodano di ora in ora le notizie sulla strage di Pasqua in Sri Lanka. Uno degli attentatori suicidi era stato precedentemente arrestato dalla polizia, ma poi rilasciato. Lo ha detto un portavoce del governo cingalese alla Cnn. Si tratta di Ilham Ahmed Ibrahim che si è poi fatto esplodere al Cinnamon Grand Hotel di Colombo. Anche il fratello Imsath Ahmed Ibrahim era trai kamikaze.La polizia ha inoltre confermato di aver arrestato il padre dei due, Mohamed Yusuf Ibrahim, un ricco commerciante di spezie, con il sospetto di averli aiutati nel compiere l'attacco. In un'intervista alla Cnn, il premier cingalese Ranil Wickremesinghe ha detto che molti degli attentatori erano sotto sorveglianza, ma che non c'erano prove "sufficienti" per arrestarli. Il premier ha inoltre confermato che gli attentatori erano istruiti e benestanti, definendo i loro profili come "sorprendenti".Le autorità dello Sri Lanka hanno chiesto l'aiuto pubblico per l'arresto di sei persone sospettate di essere coinvolte negli attentati terroristici del giorno di Pasqua. La polizia ha diffuso le foto dei sospettati, invitando i cittadini a fornire informazioni su di loro. Finora, sono 76 le persone arrestate in relazione agli attacchi, mentre procede l'operazione lanciata in tutta l'isola, con controlli di sicurezza in abitazioni e luoghi frequentati dalle persone che si sospetta siano coinvolte nelle stragi.Ed intanto il Ministro della Difesa cingalese, Hemasiri Fernando, si e' dimesso proprio in seguito alle falle nella sicurezza che hanno portato agli attentati della domenica di Pasqua, in cui sono state uccise almeno 359 persone, fra cui 45 bambini. Lo riferisce Sky News. Ieri il presidente, Maithripala Sirisena, aveva chiesto le sue dimissioni e quelle dei vertici dell'intelligence