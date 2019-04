Le reazioni alla strage Sri Lanka, Mattarella: "Condanna vile gesto violenza". Conte: "Addolorato da nuova deriva d'odio" Il Presidente degli Stati Uniti Trump: "Pronti ad aiutare"

L'Italia è vicinia allo Sri Lanka in questo momento drammatico e si impegna nella lotta contro ogni forma di terrorismo. Lo afferma il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel messaggio inviato al Presidente della Repubblica Democratica Socialista dello Sri Lanka, Maithripala Sirisena."Ho appreso con sdegno e profonda tristezza la notizia dell'efferato attentato che nelle ultime ore ha insanguinato lo Sri Lanka, causando numerosissime vittime anche tra fedeli inermi riuniti per celebrare la Pasqua"."In queste drammatiche ore, facendomi interprete dei sentimenti degli italiani tutti - prosegue il Capo dello Stato - desidero far giungere a Lei e all'amico popolo dello Sri Lanka le più sincere espressioni di cordoglio e di condanna di questo vile gesto di insensata violenza. Siamo vicini al dolore delle famiglie delle vittime e - con viva speranza - auguriamo ai feriti un pronto e completo ristabilimento"."Nel rinnovarle le condoglianze del popolo italiano e mie personali - conclude Mattarella - desidero confermarle che lo Sri Lanka, di cui ospitiamo nel nostro Paese un'ampia e operosa collettività , potrà sempre contare sulla vicinanza dell'Italia e sul suo inflessibile impegno nella lotta contro ogni forma di terrorismo e di violenza"."Nella domenica di Pasqua la notizia degli attentati in #SriLanka contro Chiese, fedeli e turisti mi coglie addolorato e sinceramente preoccupato da questa nuova deriva d'odio. Dal Governo italiano un pensiero alle famiglie di queste vittime innocenti e ai feriti". Così il premier Giuseppe Conte su twitter.Il cordoglio del ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi arriva via Twitter: "Min #Moavero: molto colpito dagli efferati attentati in #SriLanka, odiosamente perpetrati nel giorno di Pasqua", si legge sull'account della Farnesina. "Esprimo profondo cordoglio per le tante vittime innocenti e sentita vicinanza alle loro famiglie. L'Italia si stringe al governo del Sri Lanka in questo tragico momento"."Condoglianze sentite dal popolo degli Stati Uniti alla popolazione dello Sri Lanka per gli orribili attacchi terroristici contro chiese e alberghi che hanno ucciso almeno 138 persone e ferito gravemente altre 600 persone. Siamo pronti ad aiutare!", ha scritto il presidente Usa via Twitter. Al presidente era sfuggito un "138 million people". Una svista, nella fretta di far sentire la propria vicinanza.