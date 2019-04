Il Regina Coeli a San Pietro Sri Lanka, il Papa: "Tutti condannino questi atti disumani" "Non esitare ad offrire tutto l'aiuto necessario"

Uniamoci anche oggi in preghiera con la comunità cristiana dello Sri Lanka colpita da una violenza cieca nel giorno di Pasqua. Affidiamo al Signore risorto le vittime, i feriti e la sofferenza di tutti. #PrayForSriLanka — Papa Francesco (@Pontifex_it) 22 aprile 2019

"Auspico che tutti condannino questi atti terroristici disumani e mai giustificabili": con queste parole Papa Francesco è tornato sulle stragi nelle chiese e negli hotel in Sri Lanka durante il Regina Coeli, invitando a dare "tutto l'aiuto necessario". "Vorrei esprimere nuovamente la mia fraterna vicinanza al popolo dello Sri Lanka", ha detto il Pontefice, "sono molto vicino al cardinale Malcolm Ranjith Patabendige e a tutta la Chiesa di Colombo. Prego per le numerosissime vittime" e invito a "non esitare a dare tutto l'aiuto necessario".