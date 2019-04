Le stragi di Pasqua Sri Lanka, il leader degli attentatori è morto in uno degli attacchi L'annuncio del presidente Maithripala Sirisena. Dopo il ministro della Difesa, a causa delle falle nella sicurezza si dimette anche il capo della polizia

La presunta "mente" degli attentati di Pasqua in Sri Lanka, Zahran Hashim, è morto nell'attacco messo a segno in un albergo di Colombo. Lo ha detto alla stampa il presidente dello Sri Lanka, Maithripala Sirisena. "Le agenzie di intelligence mi hanno detto che Zahran è rimasto ucciso nell'attacco allo Shangri-La", ha detto il presidente.Il presidente ha detto anche che sarebbero "circa 130-140 i sospetti legati all'Isis" attivi nel Paese, di cui "circa 70 sono stati arrestati". "Li arresteremo tutti molto presto, mettendo fine a questo", ha detto il capo dello Stato, riferendo alla stampa sugli attentati di Pasqua che hanno causato 253 morti (bilancio rivisto al ribasso rispetto alle stime diffuse nei giorni scorsi.Il capo della polizia dello Sri Lanka, Pujith Jayasundara, si è dimesso in seguito alle falle nella sicurezza che hanno portato agli attentati della domenica di Pasqua, ha poi reso noto il presidente Sirisena. Jayasundara è il secondo alto responsabile della sicurezza a lasciare. Ieri si era dimesso il segretario alla Difesa, Hemasiri Fernando.Lo Sri Lanka resta blindato: le chiese sono ancora chiuse e le moschee sono a rischio attacchi. Nel timore di rappresaglie, il ministero degli Affari Islamici a Colombo ha invitato i musulmani a evitare le preghiere del Venerdì e ha invitato le donne musulmane a non portare il vero in pubblico. Allo stesso modo le chiese restano chiuse e i fedeli cristiani sono stati invitati a seguire la messa di domenica da casa. Eresta alta l'allerta attentati. L'intelligence australiana, che in passato aveva indagato almeno uno dei kamikaze, ha riferito che è alta la probabilità di nuovi attacchi.