Le vittime sono 360, centinaia i feriti Sri Lanka, rimane alta la tensione. Disinnescato altro ordigno Il presidente ha chiesto le dimissioni del Ministro della Difesa e del Capo della polizia

Condividi

Rimane alta l'allerta in Sri Lanka dove -dopo gli attentati della domenica di Pasqua- le autorità temono "altri attacchi": lo ha detto Ruwan Wijewardene, sottosegretario alla difesa, incontrando la stampa straniera. "Possono esserci altri attacchi: dobbiamo vigilare in questo momento, metteremo la situazione sotto controllo nei prossimi giorni". Le vittime sono 360, centinaia i feriti.Nelle ultime ore, gli uomini delle forze speciali cingalesi hanno realizzato un'esplosione controllata vicino a un cinema nel centro della città, il Savoy: hanno fatto brillare una motocicletta sospetta. Lo ha fatto sapere il ministro della Difesa confermando notizie di stampa. Ma non è finita, perché si è già diffusa la notizia che sia stata disinnescata una bomba trovata in una borsa in un ristorante in un sobborgo di Colombo, Thimbirigaskotuwa, nell'area di Katana.Intanto proseguono le polemiche politiche. Il presidente dello Sri Lanka, Maithripala Sirisena, ha chiesto le dimissioni del Ministro della Difesa e del Capo della polizia.