Indagato per corruzione Stadio della Roma, Lanzalone respinge le accuse: "Mai compiuto illeciti" L'ex presidente dell'Acea sentito per tre ore in Tribunale dal Gip

Respinge tutte le accuse Luca Anzalone, l'ex presidente dell'Acea e consigliere della giunta Raggi per il progetto del nuovo stadio della Roma. "Nella mia vita non ho mai compiuto nulla di illecito, respingo con forza ogni addebito", ha detto davanti al gip Maria Paola Tomaselli nell'ambito dell'interrogatorio di garanzia.Completo blu e teso in volto, l'ex presidente dell'Acea, assistito dall'avvocato Giorgio Martellino, ha risposto per circa tre ore alle domande del magistrato.La procura contesta all'avvocato genovese un episodio di corruzione per avere ricevuto dall'imprenditore Luca Parnasi la promessa di consulenze per il suo studio legale per circa centomila euro. Al termine dell'interrogatorio il difensore ha presentato istanza di scarcerazione.Poco prima dell'interrogatorio dell'ex consulente è stata la volta del vicepresidente del consiglio regionale del Lazio, Adriano Palozzi, anch'egli agli arresti domiciliari, che però ha scelto di avvalersi della facoltà di non rispondere.Secondo gli inquirenti, nel rapporto tra Luca Parnasi e Lanzalone è il nodo della "corruzione sistemica" che ruota attorno al progetto dello stadio. Lanzalone è il legale incaricato dalla giunta Raggi di seguire la trattativa sull'impianto sportivo e diventa di fatto uno dei più stretti collaboratori di Parnasi: i due, scrive la giudice nell'ordinanza, "procedono all'unisono elaborando insieme strategie che attengono al progetto". La stretta collaborazione fa diventare Lanzalone "un soggetto indispensabile per realizzare i progetti" del costruttore, scrive ancora la gip, tanto che Parnasi lo soprannomina 'Mr Wolf', e lo ricompensa con la promessa di 100mila euro in incarichi per il suo studio legale.