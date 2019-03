Ho detto no al vecchio sistema Stadio della Roma. La sindaca Raggi: non si torna al passato Virginia Raggi interviene su Facebook sullo stadio della Roma. "Io ho detto ‘no’ a un sistema che però prova a ribellarsi in ogni modo. Rispondiamo con fermezza a chi prova a 'infettare' l'amministrazione. Avviata una indagine interna"

“Non si torna al passato”. La sindaca di Roma Virginia Raggi interviene sullo stadio della Roma con una lunga dichiarazione su Facebook, dopo le polemiche sull’arresto del presidente dell'assemblea Marcello De Vito e la notizia che Daniele Frongia, assessore allo sport, è indagato per corruzione, nell'inchiesta sulla realizzazione dell'impianto. “Il giorno in cui sono stata eletta" in Campidoglio -scrive- "sapevo che il vecchio sistema, che insieme al M5s sto scardinando con ogni mia forza, avrebbe opposto ogni tipo di resistenza". "Io ho detto ‘no’ – aggiunge Virgina Raggi- a quel sistema che però prova a ribellarsi in ogni modo. Prova ad infiltrarsi come succedeva in passato. Ma c'è una differenza: la mia reazione e quella del M5S è immediata e senza esitazioni"."Non lasciamo spazio ad ambiguità: dopo aver letto l'ordinanza, Luigi Di Maio ha espulso Marcello De Vito nel giro di poche ore. E io ho immediatamente avviato una indagine interna su tutti i dossier citati nell'inchiesta che lo riguarda. E questa – sottolinea la Raggi - è una risposta seria. Una risposta anche a qualche commentatore che dice: 'nulla è cambiato'. Le cose sono cambiate. Noi rispondiamo con fermezza a chi prova a 'infettare' l'amministrazione con pratiche illegali. Magari questi stessi commentatori - che hanno giustamente stigmatizzato il sistema di 'Mafia Capitale', degli appalti pilotati e della corruzione - potrebbero contribuire a spiegare quanto sia lungo e complesso il percorso per il ripristino della legalità in una città dove per 30 anni nessuno si era accorto o faceva finta di non vedere il saccheggio dei 'capaci'. C'è chi si augura di tornare al passato. No. Non si torna al passato. Non glielo permetteremo”.