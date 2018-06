L'inchiesta Stadio della Roma, Virginia Raggi convocata di nuovo in Procura La prima cittadina della Capitale era già stata sentita in qualità di persona informata sui fatti e torna davanti ai magistrati nella stessa veste

Condividi

La sindaca della Capitale, Virginia Raggi, è stata convocata di nuovo oggi in Procura nell'ambito dell'inchiesta sullo stadio della Roma. Raggi era già stata ascoltata in qualità di testimone dai magistrati venerdì scorso.I pm della Procura della capitale che indagano sulla vicenda del nuovo stadio della As Roma da realizzare a Tor Di Valle hanno convocato la sindaca sempre come persona informata sui fatti.Venerdì Raggi aveva ribadito che l'avvocato Luca Lanzalone, ex presidente dell'Acea, le era stato indicato dagli esponenti degli M5s Riccardo Fraccaro e Alfonso Bonafede, all'epoca dei fatti - inizio del 2017 - responsabili per il Movimento degli enti locali. Lanzalone agì in sostanza come consulente del Campidoglio in merito al progetto dell'impianto sportivo.Secondo gli inquirenti, nel rapporto tra il costruttore Luca Parnasi e l'ex presidente di Acea Lanzalone è il nodo della "corruzione sistemica" che ruota attorno al progetto dello stadio. Lanzalone è il legale incaricato dalla giunta Raggi di seguire la trattativa per la modifica del progetto ma diventa uno dei più stretti collaboratori di Parnasi: i due, scrive la gip Mafia Paola Tomaselli nell'ordinanza, "procedono all'unisono elaborando insieme strategie che attengono al progetto". La stretta collaborazione, fa diventare Lanzalone "un soggetto indispensabile per realizzare i progetti" del costruttore, tanto che Parnasi lo soprannomina 'Mr Wolf', citando il personaggio che risolve tutti i problemi nel film 'Pulp Fiction'.