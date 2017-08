Mondiali di atletica Staffetta 4x100, Bolt si infortuna alla sua ultima gara. Oro Gran Bretagna

Incredibile finale della staffetta 4x100 ai Mondiali di atletica di Londra: nell'ultima frazione, Usain Bolt - all'ultima gara della sua carriera stellare - si infortuna e non arriva al traguardo se non dopo alcuni minuti, zoppicante, aiutato dai compagni di squadra della Giamaica.La gara si conclude con l'oro della Gran Bretagna (37''47) davanti agli Usa, argento con il fresco campione del mondo Justin Gatlin (37''52) , e alla sorpresa Giappone, bronzo (38''04).Ma il pubblico non festeggia per la vittoria del team di casa, colpito da quanto successo a Bolt, che nel frattempo rimane dolorante a terra, steso sulla pista. Difficile pensare a una conclusione più amara della straordinaria carriera del campione giamaicano.