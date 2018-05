Presentati documenti sconosciuti Stalin voleva aprire l’ambasciata sovietica presso la Santa Sede in piena guerra fredda

Il quotidiano austriaco Die Presse, citando l’agenzia cattolica austriaca Kathpress e l’agenzia cattolica internazionale AsiaNews, scrive che al convegno degli esperti di storia svoltosi in Vaticano sono stati presentati documenti sconosciuti sull’intento di Iosif Stalin di aprire l’ambasciata sovietica presso la Santa Sede tra il 1952 e il 1953. È stato lo storiografo Matteo Luigi Napolitano a scoprire i documenti. Una serie di colloqui informali si svolsero in gran segreto nella residenza di Falcone Lucifero di Aprigliano con la mediazione dell’ex re Umberto II.I sovietici furono rappresentati dallo storico comunista Ambrogio Donini, mentre Pio XII fu rappresentato dal direttore d’allora di Civiltà cattolica, Giacomo Martegani. All’epoca dei fatti era stata inaugurata l’ambasciata statunitense e Donini chiese perché il Vaticano non facesse un gesto simile nei confronti di Mosca. Al che Martegani rispose che “non bisogna mettere il carro di fronte ai buoi” e che “le sedi diplomatiche s’inaugurano quando le relazioni tra gli stati raggiungono un certo livello, non quando sono distrutte”.Poi seguì la morte di Stalin il 5 marzo del 1953 e i contatti si interruppero.