Il candidato premier Stamina, Conte fu il legale della bimba simbolo del controverso metodo Il giurista nel 2013 difese la piccola Sofia e secondo alcune fonti avrebbe fatto parte anche della fondazione creata per raccogliere fondi destinati all'inventore Vannoni. Di Maio commenta: "Non sanno che inventarsi"

Bufera sul candidato premier del governo M5s – Lega, Giuseppe Conte, per il suo ruolo nella vicenda Stamina, il trattamento creato dal comunicatore di massa Davide Vannoni per combattere le malattie neurodegenerative, considerato privo di validità scientifica. Il giurista scelto per guidare il prossimo governo ha difeso infatti la famiglia della piccola Sofia De Barros, bambina affetta da una grave patologia di questo tipo, morta nei mesi scorsi, che nel 2013 era diventata simbolo della lotta per le staminali. Conte avrebbe anche fatto parte del comitato promotore di una fondazione che ha raccolto fondi a favore del metodo, finiti in primo luogo alla Stamina Foundation dello stesso Vannoni, in seguito al centro di inchieste giudiziarie.Negano che il legale abbia sostenuto Stamina i genitori della bimba, secondo i quali non era nemmeno parte della onlus Voa Voa da loro fondata negli anni scorsi, ma confermano che Conte li difese gratis. "Il professor Giuseppe Conte ha seguito il caso di Sofia da un punto di vista tecnico-professionale: resosi contro che c'erano tutte le caratteristiche per cui un professionista si prendesse cura del caso, accettò", dice la madre di Sofia, Caterina Ceccuti. "Arrivare a dire che lui sostiene Stamina non è corretto, è una cosa che non rispecchia nemmeno lontanamente la realtà". I genitori della piccola negano anche che, come riportato dai media dell’epoca, il candidato presidente del consiglio abbia partecipato alla fondazione, idea che peraltro naufragò, dicono, tanto che “facemmo un’associazione Voa Voa, con la quale Conte non ha nulla a che fare".Nel 2013 fu lo stesso giurista, in un comunicato congiunto col ministero della Salute, a scrivere dopo aver ottenuto per Sofia una infusione con il controverso metodo agli Ospedali Civili di Brescia, che "questo risultato costituisce l'affermazione di un principio di civiltà giuridica: il diritto di Sofia, e di chiunque si trovi nella sua medesima condizione, di proseguire nel trattamento terapeutico concordato con i responsabili sanitari e per il quale è stato prestato specifico consenso informato. Confido pertanto che il completamento dell'intero ciclo di cure avvenga secondo il protocollo prestabilito". Sull’argomento è intervenuta anche la ex moglie di Conte, dicendo che "sarà un buon premier, quelle sul curriculum e su stamina sono tutte stupidaggini". A liquidare la polemica anche il capo politico dei Cinque Stelle, Luigi Di Maio: arrivando alla Camera ha detto che "non sanno cosa inventarsi" per contrastare l'ipotesi di nuovo esecutivo."Non c'è nulla di vero, non ho mai conosciuto Giuseppe Conte e non ci ho nemmeno mai parlato direttamente. Conte è uno dei mille avvocati che hanno sostenuto altrettante richieste di pazienti che cercavano di ottenere le cure Stamina presso l'Ospedale di Brescia". Lo ha detto Davide Vannoni, fondatore del metodo Stamina, a 'Un giorno da pecora' su Rai Radio1. "Sono venuto a conoscenza di questo pseudo rapporto mai esistito con Conte, del fatto che lui abbia fatto una fondazione per la libertà di cure. Ecco – ha proseguito Vannoni - Stamina non ha mai combattuto per la libertà di cure, noi combattevamo per le cure compassionevoli". Quindi l'associazione Voa Voa non ha mai finanziato le vostre ricerche? "Assolutamente no, noi non abbiamo mai preson soldi dai pazienti in cura né tramite altri soggetti".