Staminali su primi 3 pazienti con sclerosi multipla Vescovi: trapianto positivo e senza effetti collaterali

Trapianto di cellule staminali sui primi tre pazienti affetti da sclerosi multipla.Si è avviata positivamente la sperimentazione coordinata da Angelo Vescovi, direttore scientifico di Revert Onlus e dell'Ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo, che ha ideato e coordinato lo studio. I pazienti trattati stanno bene e non manifestano effetti collaterali.L'annuncio è stato dato in Vaticano, in occasione dell'Assemblea Nazionale della PontificiaAccademia per la Vita, da Monsignor Paglia e da Vescovi.