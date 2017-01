Dal libro allo schermo Su Rai1 arrivano "I bastardi di Pizzofalcone" Alessandro Gassmann protagonista della serie di sei film per la tv tratta dai romanzi di successo di Maurizio De Giovanni

Stasera lunedì 9 gennaio e domani martedì 10 gennaio alle 21.25 su Rai1 primo doppio appuntamento con la nuova fiction "I bastardi di Pizzofalcone" con Alessandro Gassmann e Alessandra Crescentini, per la regia di Carlo Carlei.Prodotta da RaiFiction e Clemart, la serie di sei film per la tv è tratta dai romanzi di successo di Maurizio De Giovanni, "I bastardi di Pizzofalcone", "Buio" e "Gelo", pubblicati da Einaudi e ambientati nella Napoli di oggi.I poliziotti di Pizzofalcone erano corrotti e la Questura ha deciso di chiudere il commissariato. I nuovi investigatori mandati a sostituire i colleghi sono gli scarti degli altri commissariati. L'ispettore Lojacono (Gassmann) però non riesce a starsene in panchina e, quando una telefonata segnala un caso, entra immediatamente in azione. La vittima è una ricca benefattrice, moglie di un importante notaio della Napoli altolocata. L'indagine gli verrebbe tolta dalle mani, se non fosse per l'intervento dell'affascinante pubblico ministero, Laura Piras (Crescentini), incaricata del caso...Nella puntata di martedì 10, la brillante risoluzione dell'omicidio della moglie del notaio è riuscita a sdoganare "I bastardi di Pizzofalcone". Un nuovo caso da risolvere arriva nel cuore della notte. Due anziane nobildonne dell'aristocrazia napoletana assistono all'omicidio del loro autista. Le indagini, condotte da Lojacono e dai suoi colleghi, rivelano un passato malavitoso della vittima. Dunque si potrebbe ipotizzare un banale regolamento di conti. Un altro omicidio però, che si scoprirà avere un diretto collegamento con il primo e con altre morti del passato, svelerà nuovi e sorprendenti scenari.La collina di Pizzofalcone, anche nota col nome di Monte di Dio, è una zona di Napoli inclusa nel quartiere San Ferdinando, situata fra il borgo Santa Lucia, il Chiatamone e Chiaia.