Statale Lecce-Brindisi Ubriaco contromano su statale, un morto e due feriti. Arrestato carabiniere forestale L'ordinanza di custodia cautelare per omicidio stradale è stata notificata da agenti della stradale, nel reparto di ortopedia dell'ospedale dove il carabiniere forestale è ricoverato. Andrà ai domiciliari

di Tiziana Di Giovannandrea Ha percorso 10 chilometri contromano in stato di ubriachezza. La sua autovettura Bmw si è scontrata violentemente e frontalmente con una Renault Clio provocando la morte di un uomo e ferendone due, in maniera non grave.E' stato arrestato per omicidio stradale Giuseppe Calianno, il carabiniere di Brindisi appartenente al Corpo Forestale, di stanza a Matera, che la notte scorsa, alle 4,30 sotto l'effetto dell'alcol, ha percorso contromano la statale 613 Lecce-Brindisi scontrandosi frontalmente con la Renault Clio il cui conducente è morto.Il Pm Giovanni Gallone ha disposto per Calianno gli arresti domiciliari senza obbligo di sorveglianza. Il carabiniere forestale, 34 anni, si trova ricoverato nel reparto di ortopedia dell'Ospedale Vito Fazzi di Lecce, dove agenti della stradale gli hanno notificato l'ordinanza di custodia cautelare per omicidio stradale. L'ospedale lo ha sottoposto al test alcolemico che è risultato positivo.La vittima dell'incidente era un dipendente del Comune di Brindisi. Si tratta di un uomo di 59 anni, Desiderio Serio, di San Donaci (Brindisi). Con un suo amico stava rientrando a casa dopo aver trascorso la serata in un locale a Lecce. Serio è morto, mentre l'amico è rimasto ferito così come il conducente ubriaco dell'auto contromano.Per ricostruire la dinamica dei fatti gli inquirenti hanno vagliato i filmati delle telecamere dell'Anas. La strada è rimasta a lungo chiusa al traffico.