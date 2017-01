Il verdetto Stati Uniti, condannato a morte lo stragista di Charleston Nel giugno del 2015 Dylann Roof uccise 9 fedeli afroamericani in una chiesa metodista

Pena capitale per il killer di neri a Charleston. E' stato condannato a morte Dylann Roof, il giovane autore del massacro nella chiesa della comunità afroamericana metodista a Charleston, in South Carolina.Roof aprì il fuoco il 17 giugno 2015 durante un incontro di studio della Bibbia che si teneva nella chiesa. Nove i fedeli afroamericani uccisi.La condanna è stata decisa da una giuria federale al termine del processo al suprematista 22enne.La stessa giuria in dicembre dichiarò Roof colpevole di 33 capi d'accusa federali, tra cui crimini di odio che hanno causato la morte.Il giovane assassino non ha mai dato segnali di pentimento e, nella sua dichiarazione finale, ha dichiarato: "Sento ancora che dovevo farlo".