I ricercatori: si può salvare costruendo meno Stati Uniti. Rischia l’estinzione il puma della California Il puma della California rischia rischia l’estinzione. A lanciare l’allarme rosso un gruppo di ricercatori

Entro 50 anni il puma della California rischia di scomparire.A lanciare l’allarme rosso una ricerca pubblicata sulla rivista “Ecological Applications” e guidata dall'università del Nebraska.Sono rimaste solo due isolate popolazioni che vivono nella parte meridionale. La ricerca però suggerisce anche un modo per evitare il rischio di estinzione: questi predatori potrebbero salvarsi grazie a piccole modifiche nell'ambiente in cui vivono e dove si è costruito troppo in modo da consentire il collegamento tra i vari habit e dare anche la possibilità ai puma di attraversare indenni le autostrade.I ricercatori, guidati da John Benson, hanno sottolineato le principali fonti di pericolo per le due popolazioni dei puma, noti anche come leoni di montagna: la bassa diversità genetica, dovuta isolamento e agli accoppiamenti tra membri dello stesso gruppo, gli alti tassi di mortalità causati dalla caccia, incendi, scarsità di prede e anche incidenti sulle grandi autostrade. A questo si aggiunge il fatto che i puma vivono ormai in un zone altamente urbanizzate e circondate dalle autostrade."Nonostante tutto, il nostro studio contiene anche un messaggio ottimista", spiega il ricercatore John Benson: "Le nostre previsioni indicano che salvare i puma è possibile, aumentando in misura relativamente modesta i collegamenti tra gli habitat". E sono già partite alcune contromisure per soccorrere i puma: "Ci sono collaborazioni in corso con gli ingegneri responsabili delle autostrade", dice Winston Vickers dell'Universita' della California a Davis, e uno degli autori dello studio: "Per migliorare o costruire nuove strutture per l'attraversamento degli animali selvatici e quindi ampliare il raggio di movimento dei puma".