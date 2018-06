Nato Stoltenberg: "I legami fra Europa e nord America non sono scontati" “Non è inciso che il legame transatlantico debba sopravvivere per sempre”

“I legami fra Europa e nord America vanno difesi nell’interesse della sicurezza dell’occidente, ma non sono scontati”. E’ il monito lanciato oggi dal segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, in un intervento pubblico a Londra.“Non è inciso sulla pietra che il legame transatlantico debba sopravvivere per sempre” ha avvertito il segretario prima di un incontro con la premier inglese Theresa May, insistendo inoltre sull’importanza della sicurezza comune e facendo leva sullo “spauracchio”russo.