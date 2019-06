CULTURA

2019/06/23 09:23

Realizzato da Areta Gambaro Storia di un creatore d'avanguardia e del suo contesto: un sito web su Simone Carella Domenica 23 giugno alle 18 all'Hotel Horti 14 (ex "Teatro degli Artisti") in via san Francesco di Sales, 14 l'incontro di presentazione del sito web www.simonecarella.it, dedicato al regista, da un'idea della sorella Maria e realizzato da Areta Gambaro

