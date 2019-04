Skopje Storica visita di Tsipras in Macedonia del Nord dopo l'accordo È la prima visita di un leader greco da quando l'ex Repubblica Jugoslava ha dichiarato l'indipendenza nel 1991

Storica visita del premier greco, Alexis Tsipras in Macedonia del Nord, dopo che mesi fa i due Paesi hanno trovato l'accordo sul nome che ha messo fine alla loro querelle quasi trentennale e ha aperto la strada a Skopje per l'adesione a Ue e Nato.È la prima visita di un leader greco da quando l'ex Repubblica Jugoslava ha dichiarato l'indipendenza nel 1991.Dopo aver superato la crisi politica, ora i due Paesi sono al lavoro per rafforzare le relazioni economiche: da qui, la missione di Tsipras a Skopje insieme a 10 ministri e una ventina di imprenditori.