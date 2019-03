Storie Americane 21 cavalli uccisi, forse, dalla pioggia

di Valentina Martelli Debbie McAnally's aveva deciso di chiamare il suo cavallo 'Let's Light The Way', perché era impossibile non notare la puledra, quasi bianca, che quando entrava in pista la ‘illuminava’ con la sua andatura elegante. La “Luce” però si è spenta a inizio marzo, con un’eutanasia del veterinario. Si era fratturata la gamba anteriore durante un allenamento al Santa Anita Park, diventando il 21^ cavallo deceduto da inizio anno, all’ippodromo californiano.La morte della puledra ha portato alla decisione, della società che gestisce la famosa pista di cancellare due corse importanti nel calendario di preparazione al Kentucky Derby e di chiuderla, prima a tempo indefinito, poi limitando l’accesso solo agli allenamenti. Intanto una squadra d’investigatori cerca di capire cosa abbia causato la vera e propria strage e in sole 10 settimane. Mentre si procede alle autopsie – i cui risultati definitivi richiederanno mesi –vengono infatti sottoposte ad accertamenti entrambe le piste, quella di gara e quella per il training per verificare la solidità del terreno ed escludere che siano stati problemi strutturali dell’impianto la causa del decesso, per incidente, degli animali Ma lo sconcerto, tra allenatori, proprietari e attivisti è altissimo. Cosa può aver causato la morte di 21 cavalli apparentemente sani?Secondo Mark Willman, portavoce del Santa Anita Park, le ferite sono "multiformi", ma la pioggia caduta incessantemente in Sud California in questo inverno – ritenuto il peggiore in dieci anni per la quantità di precipitazioni - sarebbe il denominatore comune. Amboselli, un altro purosangue di 5 anni, a sua volta abbattuto dopo aver subito una brutta frattura in corsa sarebbe scivolato sulla pista resa troppo dura da un sigillante che viene utilizzato per impermeabilizzarla. “Lo si distribuisce per evitare che il terreno diventi saturo di acqua e quindi morbido"- spiega Jim Cassidy, presidente dell'Associazione Allenatori di purosangue – “ma una volta che la pista si è asciugata si potrebbe rischiare l’effetto opposto”.Ipotesi seguite da perizie fatte da esperti, sin dopo i primi incedeti. Tutte portavano allo stesso risultato. La pista era agibile. Eppure uno dopo l’altro gli animali si ferivano. Ma ora che il numero è di quelli impressionanti, in campo arriva anche una speciale attrezzatura creata da Mick Peterson, professore all’Università del Kentucky; un misuratore di superfici biomeccaniche chiamato Orono, che simula la risposta della gamba anteriore di un cavallo da corsa al galoppo. Pioggia killer dunque? Non tutti sono d'accordo.Non ci credono ad esempio gli animalisti della PETA che hanno protestato davanti ai cancelli del Santa Anita lamentando l'uso eccessivo di antidolorifici per far correre i cavalli feriti. Detto ciò, in California i cavalli da corsa sono sottoposti a rigorosi test anti-droga, sia per accertare l’eventuale presenza di farmaci che ne migliorano le prestazioni, sia per vedere se agli animali vengono somministrate quantità eccessive di farmaci anti-infiammatori. ‘Let's Light the Way’, ad esempio, non era sotto l’effetto di droghe al momento dell’infortunio.Qualcuno, vicino all’ambiente dell’ippodromo, ipotizza che gli animali vengano sottoposti ad un programma di gare estenuante. Altri che a gareggiare siano cavalli troppi “vecchi” – alcuni di 6, 7 e 8 anni - Ma nessuno dei 21 cavalli abbattuti era vicino a quell’età.Un mistero dunque che si mescola alla tristezza per la perdita degli animali e alla preoccupazione per gli altri che dovranno, alla fine, scendere nuovamente in pista. E mentre un pallido sole si alza di nuovo sulla California, a Santa Anita Park l’atmosfera rimane cupa.