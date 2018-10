Storie Americane: il mistero della scomparsa di Jayme Closs

di Valentina Martelli E’ un mistero iniziato all’una di notte del 15 ottobre. Quando al 911, il numero d’emergenza americano arriva una chiamata da, quello che poi risulterà essere, un cellulare. Dall’altra parte nessuna voce, solo dei rumori inquietanti.Quattro minuti più tardi gli agenti della polizia della Contea di Barron, nel Winsconsin, bussano alla porta dell’isolata casa, dove abita la famiglia Closs. All’esterno nessuna auto. All’interno i corpi del padre James, 56 anni, della madre Denise, 46. Entrambi uccisi con colpi di arma da fuoco, in maniera particolarmente violenta, spiegherà lo sceriffo Chris Fitzgerald, nella prima di una serie di conferenze stampa alle quali si aggiunge presto anche l’FBI. Nessuna traccia invece di Jayme, la figlia tredicenne della coppia. Jayme che, con molta probabilità, si trovava a casa, al momento dell’omicidio. Jayme che potrebbe essere in grave pericolo. “Siamo sicuri quasi al cento per cento che sia viva”, dicono le autorità che immediatamente cominciano le ricerche. Nello spazio di poche ore arrivano almeno 400 chiamate di avvistamenti della ragazzina con gli occhi verdi e i capelli che virano al rosso, ma nessuna pare credibile. Fino al tweet della polizia di Miami che, nel tardo pomeriggio dello stesso 15 ottobre, segnala la sua presenza all’interno di un’auto nera con targa del Winsconsin. Assieme a lei ci sarebbero stati due uomini sui trent’anni. Lo sceriffo di Barron ritiene l’informazione difficilmente credibile. La cittadina rurale nel nord del Winsconsin dista, infatti, più di 1200 miglia, 25 ore d’auto, da Miami. Come avrebbe potuto Jayme essere lì se evidenze – non condivise con la stampa ma in mano degli investigatori – dimostrerebbero che era invece in casa al momento della morte dei genitori.La polizia di Miami fornisce nuovi dettagli e il video di un testimone, dove si vedrebbe Jayme, assieme ai due uomini apparentemente mediorientali, a una stazione di servizio. Ma anche stavolta lo sceriffo non reputa la segnalazione attendibile.Tra le mani ha un caso apparentemente senza movente - la coppia lavorava in un allevamento di tacchini nella stessa cittadina rurale di 3 mila anime -ed una ragazzina scomparsa. Per questo vengono coinvolti anche il National Center for Missing and Exploited Children, il Centro nazionale che si occupa di bambini scomparsi, e l’FBI che ha agenti specializzati in questi casi.Intanto continuano le indagini nell’abitazione e nell’area circostante la casa dei Closs. Vengono impiegati droni, attrezzature ad infrarossi e sentiti i vicini, che raccontano di due colpi di arma da fuoco, a distanza di un paio di secondi l’uno dall’altro, attorno a mezzanotte e mezza. Al vaglio anche la chiamata al 911, per cercare di riconoscere i rumori che vi si sentono.“Ogni secondo è prezioso in questa indagine” – dice lo sceriffo mentre sottolinea che non ci sono sospetti, e che sicuramente Jayme non è ricercata per la morte dei genitori. “E’ una bambina scomparsa e temiamo sia stata rapita”.