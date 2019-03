Storie Americane: Trinity Jones Love la piccola “eroina” tradita dalla mamma

di Valentina Martelli Quando è stata ritrovata, Trinity Jones Love, indossava una maglietta con la scritta “Future Princess Hero”, la futura eroina-principessa. La testa e parte del suo corpo sporgevano da una sacca da viaggio parzialmente chiusa e abbandonata ai lati di una strada secondaria lungo la Freeway 60, ad Hacienda Heights, un’ora a sud est di Los Angeles. Era il 5 marzo. Per riuscire a identificarla, nelle frenetiche ore dopo il suo ritrovamento, la polizia aveva pubblicato un identikit, chiedendo aiuto al pubblico. Migliaia di chiamate con informazioni erano arrivate da tutto il Paese. Una in particolare aveva però attirato l’attenzione degli inquirenti. Quella di un uomo – risultato poi essere un parente - che raccontava come, quella bambina, tanto somigliasse a Trinity. Esprimeva inoltre preoccupazioni perché di lei ma neppure della madre aveva notizie da settimane. Un paio di giorni dopo, grazie all’esame del DNA, la bimba aveva un nome. E mentre il padre, Antonio Jones, si faceva avanti accusando la madre e il suo fidanzato, di averla uccisa, i due venivano fermati al confine con il Texas ed estradati in California. Inizialmente solo per rispondere alle domande degli investigatori sulla sorte della piccola poi, con l’accusa di omicidio. Taquesta Graham 28 anni e Emiel Hunt, 38, avrebbero infatti, secondo le autorità, ucciso Trinity il 1^ marzo, dopo aver vissuto negli ultimi 10 mesi, da senza tetto, dormendo in auto o qualche motel e limitando al massimo le comunicazioni con la famiglia e il padre della bambina. Dopo aver gettato il corpicino lungo la strada, sarebbero fuggiti verso il Texas, con la speranza, forse, di attraversare il confine e scomparire. I due hanno precedenti penali, la donna per prostituzioni minorile, l’uomo per abusi su minori. Condanna che, nel 2005, lo aveva portato a scontare una pena detentiva di dodici anni. Ora in carcere senza cauzione, la madre, e con una fissata a 2 milioni di dollari l’uomo, dovranno rispondere di un’accusa gravissima. Se trovati colpevoli della morte di Trinity rischiano dai 26 anni – la Graham- e 55 anni – Hunt- fino all’ergastolo. Bambini Scomparsi I dati sono del Dipartimento di Giustizia sono drammatici. Nel 2018 sono stati 77 mila i bambini di cui è stata denunciata la scomparsa. Solo 60 mila sono stati ritrovati dalle forze dell’ordine e riaccompagnati dalle famiglie. In California, 49 sono i bambini rinvenuti morti. La scomparsa di Trinity non era mai stata denunciata. Ad oggi non si sa ancora come sia stata uccisa.