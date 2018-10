Alabama Storie americane: Braylon Henson, un nuovo poliziotto in città

di Valentina Martelli Alla Bay Minette Elementary School da qualche settimana c’è un nuovo poliziotto. Si chiama Braylon Henson e ha sei anni. Con tanto di divisa e cappello pattuglia i corridoi della scuola assieme all’agente Ronnie Saladin, distribuendo note a studenti e professori indisciplinati.Bay Minette è una cittadina, con meno di 9 mila abitanti, in Alabama. Ha un clima umido, subtropicale, con temperature che si attestano, nella media, attorno ai 26 gradi e che rendono le giornate di Brayton, complicate e solitarie. Soprattutto da quando è iniziata la scuola, perché mentre i compagni, durante la ricreazione, escono per giocare, lui deve restare all’interno, nella stanza del preside o da solo ad aspettare che ricomincino le lezioni. Qualche volta va nell’aula di musica e gioca con le bacchette della batteria.Bryaton soffre di displasia ectodermica. Si tratta di un ampio e complesso gruppo di malattie rare, caratterizzate da un anomalo sviluppo dei tessuti e degli organi di origine ectodermica, in particolare denti, capelli, unghie e ghiandole sudoripare. Bryanton è nato senza queste ultime e, privo della normale produzione di sudore, il suo corpo non può regolare correttamente la temperatura.Ronnie Saladin è uno dei degli agenti che quotidianamente pattuglia la scuola. Conosce i bambini. Ogni nuovo anno ne vede arrivare di nuovi, mentre ne saluta altri. Gli ci sono voluti pochi giorni per notare Brayton. “Non capivo il motivo per il quale non usciva mai. Stava all’interno con lo sguardo triste – racconta Saladin – . L’agente chiede allora spiegazioni alla preside che gli racconta della malattia aggiungendo che qualche volta, quando pensa di non essere visto, Brayton piange perché’ si sentiva isolato e teme di essere preso in giro dai compagni. Il poliziotto prende allora una decisione. Il bambino non deve più passare la ricreazione da solo, la può trascorrere in sua compagnia, pattugliando i corridoi della scuola. Per rendere l’incarico più “ufficiale” trova una divisa della misura di Brayton, un distintivo e un cappello. Lo porta persino al comando per conoscere i “colleghi”. Gli consegna un libretto delle contravvenzioni, che devono venir staccate per studenti, docenti e dipendenti della scuola che vengono meno alle regole di sicurezza. Dalle corse nei corridoi, agli atteggiamenti da bulletti, agli eventuali ritardi (inclusi quelli dei professori). Il bambino è soddisfatto del nuovo ruolo, non piange più e a scuola va volentieri. Ma quando gli si chiede se da grande farà il poliziotto, senza esitazione risponde “No, suonerò la batteria, tanto anche se faccio rumore per esercitami nessuno mi può dare la contravvenzione”.