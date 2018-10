Storie americane Grant e Cerissa l'apparente coppia perfetta

Grant Robicheaux e la fidanzata Cerissa ­Riley erano per tutti l’esempio della coppia californiana perfetta. Lui, 38 anni, professione chirurgo con un passato da star dei reality, era stato eletto nel 2013 “Scapolo più ambito della Orange County”. Lei, 31 anni, occhi verdi, istruttrice di danza, si era trasferita a vivere con Robicheaux all’inizio dell’anno. I due – raccontano alcuni amici - avevano anche un piccolo rifugio per cani e programmavano di sposarsi. Ma difficilmente le campane nuziali suoneranno a breve.La coppia a settembre, è, infatti, stata arrestata. L’accusa: aver drogato e abusato sessualmente di due donne nel 2016. Ma non appena il fermo è diventato pubblico, tra lo sbigottimento generale di amici, conoscenti e pubblico TV, altre potenziali ”vittime” si sono fatte avanti. Cinquanta, in totale, si sono rivolte il procuratore distrettuale della contea di Orange, Tony Rackauckas. Dodici sono risultate credibili e sette sono quelle che avrebbero fornito le prove a sostegno delle accuso di stupro e persino di sequestro di persona.“Grant e Cerissa erano un’associazione a delinquere” ha dichiarato il procuratore Rackauckas, in aula, mentre la coppia ascoltava, mano nella mano, prima di dichiararsi non colpevole“. Sarebbe stata, infatti, la donna a socializzare con le potenziali vittime prima di presentarle al compagno. Nonostante l’aria angelica -“era una brava ragazza che frequentava la chiesa”, dicono i vicini- Cerissa “era tutto fuorché un angelo”, sostiene l’accusa.E ci sarebbero migliaia di video e foto, trovate nel telefono di Robicheaux, a dimostrare il coinvolgimento di entrambi. Vi si vede la coppia “in indubbi comportamenti sessuali con donne in altrettanto indubbio stato d’incoscienza” – ha continuano il procuratore, che ha aggiunto l’imputazione per sequestro di persone dato che le vittime sarebbero state adescate e drogate in locali pubblici, mentre le violenze si sarebbero tenute nell’abitazione della coppia.“Neghiamo inequivocabilmente tutte le accuse di sesso non consensuale e neghiamo assolutamente l’accusa di aver segretamente drogato qualcuno per l'intento di farvi sesso”. Così recita il comunicato congiunto. Grant e Cerissa si sono anche sottoposti ed hanno superato il test della macchina della verità e sapevano, secondo il loro avvocato, delle indagini in corso su di loro, sin da gennaio. “Non siamo scappati e non ci siamo nascosti – conclude il comunicato – e vogliamo solo riprenderci le nostre vite”.La cauzione è stata fissata a un milione di dollari a testa e l’udienza pre processuale per il 18 gennaio. Se trovati colpevoli di tutte le accuse, il dottore e la ballerina, la coppia attraente e di successo che spesso attirava anche le invidie della gente, sarebbe condannata all’ergastolo.