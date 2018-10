Storie americane : Stephen King e i suoi Dollar Babies

di Valentina Martelli I produttori di Hollywood solitamente sborsano cifre esorbitanti per assicurarsi i diritti di un libro o di una sceneggiatura. Ma a un gruppo di adolescenti gallesi, interessanti a portare sullo schermo una delle storie di Stephen King, è andata decisamente meglio. Gli studenti della Blaenau Gwent Film Academy di Tredegar, si sono, infatti, assicurati i diritti del racconto breve Cyclette -Stationary Bike- per la cifra, decisamente simbolica, di 1 dollaro.Lo scrittore che con i suoi libri ha spaventato ormai almeno un paio di generazioni di amanti dell’orrore, non è nuovo però ad iniziative del genere tanto che, negli anni Settanta ha aperto, sul suo sito ufficiale, Dollar Babies (www.stephenking.com/dollarbabies.php), sezione dedicata a studenti di cinema, che qui possono trovare storie nate dalla penna di King ad un costo pressoché simbolico. Al momento, una trentina, sono disponibili per adattamenti."Era circa il 1977 o giù di lì, iniziavo ad avere un certo successo così ho pensato che questo sarebbe stato un modo per ritornare un po’ della gioia che i film mi avevano regalato"– ha raccontato lo scrittore.Così Alfie Evans e Cerys Cliff Blaenau, due studenti, di sedici e quattordici anni, si sono aggiudicati Cyclette. Storia che fa parte di Al crepuscolo, raccolta che include altri 12 racconti, pubblicata in Italia in anteprima mondiale nel 2008. Protagonista della vicenda è Richard Sifkitz, artista con un problema di obesità che, per diminuire di peso, sotto consiglio del medico, decide di acquistare una cyclette che sistema nello scantinato di casa. Per rendere il tempo che trascorre sulla bicicletta più piacevole, dipinge, sulla parete una strada con degli alberi. Ma più Richard si allena, più il dipinto sul muro cambia, si arricchisce di particolari e l’uomo si rende conto di essere in pericolo.Aldie e Cerys lavoreranno alla sceneggiatura per l’adattamento cinematografico, al quale parteciperanno una trentina di compagni della Gwent Film Academy. I due giovani, sceneggiatori e registi, contano di avere il film pronto entro aprile del prossimo anno in tempo per partecipare al maggiori festival.A quel punto dovranno però sdebitarsi con King. Lo scrittore, oltre al dollaro, ha, infatti, chiedo la copia in DVD del film. Per la sua collezione.