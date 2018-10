Sicurezza antisismica Strada dei Parchi, esposto del gestore contro il blocco dei fondi La concessionaria della autostrade A24 e A25 annuncia un'azione legale nei confronti del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dopo la diffida

Finisce in Procura lo scontro tra la concessionaria Strada dei Parchi e il ministero delle Infrastrutture."Il termine della diffida è scaduto oggi, non ci sono i decreti attuativi per sbloccare i fondi. Nei prossimi giorni presenteremo un esposto in Procura sul quale i nostri avvocati stanno lavorando", fanno sapere i vertici della concessionaria delle autostrade A24 e A25, sulla questione dei fondi, circa 192 milioni di euro, sulla messa in sicurezza sismica dei viadotti delle due arterie che collegano l'Abruzzo con il Lazio.La concessionaria aveva inviato al ministero Infrastrutture e Trasporti una diffida per lo sblocco dei 192 milioni, fondi inseriti nel decreto Genova. Si chiedeva di "voler adottare senza ulteriore indugio e comunque entro e non oltre 5 giorni ogni atto autorizzativo teso a consentire l'avvio di lavori urgenti o comunque ritenuti necessari, con ogni conseguente assunzione di responsabilità in caso di ulteriori ritardi e/o espresso diniego"."Alcuni piloni dei viadotti della A24 e A25, che ho potuto visionare con i miei occhi, sono in condizioni così degradate da risultare allarmanti", aveva detto il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Danilo Toninelli, all'assemblea dell'Ance.