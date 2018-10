Strada dei Parchi, limitazioni su 87 viadotti ispezionati E' quanto emerge dalle ispezioni delle autostrade A24 e A25 ordinate del ministero delle Infrastrutture. Si tratta del divieto di sosta dei mezzi pesanti nelle aree di emergenza e l'obbligo di mantenere una distanza di 100 metri tra un mezzo pesante e l'altro

La concessionaria Strada dei Parchi ha esteso le limitazioni di traffico ai mezzi pesant idell'ordinanza del 2017 a tutti gli 87 viadotti ispezionati dal ministero delle Infrastrutture delle autostrade A24 e A25. Lo fasapere la stessa Sdp che finora aveva adottato il provvedimento "per otto viadotti più vecchi". Si tratta del divieto di sosta dei mezzi pesanti nelle aree di emergenza e l'obbligo di mantenere una distanza di 100 metri tra un mezzo pesante e l'altro.



L'estensione era stata chiesta nel documento del ministero per le Infrastrutture e Trasporti a firma del dirigente Placido Migliorino. Sulle critiche del ministero alle verifiche condotte da SdP utilizzando i carichi normativi del 1962, la concessionaria specifica che, su richiesta dello stesso ministero, "i test sui viadotti sono stati realizzati sulla base delle nuove norme tecniche, Ntc 2018".

"I risultati sono stati inviati al ministero tra il 12 settembre e il 1 ottobre, confermando il mantenimento degli indici di sicurezza previsti". "A questo punto - si legge ancora nella nota di Sdp - sorge il sospetto che il ministero non solo non abbia tenuto conto delle analisi contenute nei progetti di adeguamento anti-sismico dei viadotti, progetti che hanno ottenuto il via libera del Provveditorato opere pubbliche competente, ma che neppure li abbia consultati".