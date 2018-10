Abruzzo Strada parchi: niente allarmismi su A24-A25 ma diffida Ministero, in 5 giorni lo sblocco dei fondi Concessionaria: 'Per lavori urgenti per la sicurezza su viadotti'

"Ci siamo espressi chiaramente perché vogliamo tutelare gli utenti di A24-A25 perché non condividiamo l'allarmismo". Così Mauro Fabris, vicepresidente della concessionaria, spiega la diffida al ministero perché "non bisogna creare allarmismo, Strada dei Parchi è sicura al traffico normale, tenendo presente però che il 60% delle infrastrutture in Italia non è a norma antisismica: il nostro gesto è necessario perché devono essere sbloccati idecreti autorizzativi che il ministero deve emanare".La concessionaria di A24 e A25, ha inviato oggi al ministero Infrastrutture e Trasporti una diffida per lo sblocco dei 192 milioni per la messa in sicurezza dei viadotti, fondi inseriti nel decreto Genova. Si chiede di "voler adottare senza ulteriore indugio e comunque entro e non oltre 5 giorni ogni atto autorizzativo teso a consentire l'avvio di lavori urgenti o comunque ritenuti necessari, con ogni conseguente assunzione di responsabilità in caso di ulteriori ritardi e/o espresso diniego"."Alcuni piloni dei viadotti della A24 e A25, che ho potuto visionare con i miei occhi, sono in condizioni così degradate da risultare allarmanti". Aveva detto ieri il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Danilo Toninelli, all'assemblea dell'Ance.