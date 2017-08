Strage Rumbla Barcellona: "Così è morto Bruno", la compagna dell'ingegnere ucciso racconta E' accaduto tutto in un attimo. Il furgone ha puntato sulle vittime e Bruno Gulotta in una frazione di secondo ha spinto verso Martina il figlio Alessandro prima di essere travolto salvando la vita a tutta la sua famiglia con il suo sacrificio

Condividi

di Tiziana Di Giovannandrea Martina Sacchi, 27 anni, la compagna di Bruno Gulotta, il giovane padre 37enne di Legnano (Milano) ucciso nell'attentato di Barcellona, ha affidato agli amici e colleghi di Bruno la sua testimonianza sugli ultimi istanti di vita del suo compagno.Sul sito di Tom's Hardware, la società dove Gulotta lavorava da sei anni, è stata pubblicata la testimonianza di Martina e di Lorenzo Gulotta, il fratello di Bruno. "Passeggiavamo sulla Rambla, Bruno teneva per mano Alessandro e io spingevo il passeggino con dentro Aria - ha raccontato la giovane donna - eravamo lì da qualche minuto quando ho sentito tante urla e mi sono voltata. Ho visto il furgone che puntava su di noi. E' stato un attimo"."Davanti -prosegue- eravamo bloccati da un palo e un albero, ci siamo messi a correre. Bruno ha spinto Alessandro verso di me e io l'ho afferrato. Il furgone ha sfiorato me e Alessandro e ha preso Bruno in pieno. L'ho visto per terra. Mi sono chinata su di lui e ho gridato, ho chiesto aiuto, era vivo. Gli ho detto 'amore ti prego non mi lasciare', mi è sembrato di vedere un guizzo nei suoi occhi. Penso che mi abbia sentito. Poi sono arrivati i poliziotti con le armi in pugno, mi hanno portato via di forza, dicevano che i terroristi erano ancora lì. Intanto i medici tentavano la rianimazione. Io e i bambini siamo stati scortati verso un albergo lì davanti e chiusi a chiave all'interno. Dalla vetrata dell'hotel ho continuato a vedere cosa accadeva. Mi sembrava un film dell'orrore. Piangevo, gridavo. Alessandro era scioccato. La padrona dell'albergo ha provato a confortarci, ma io pensavo solo a tornare accanto a Bruno. Sono riuscita a uscire dalla porta secondaria, l'ho raggiunto proprio quando i medici hanno detto 'es muerto' e lo hanno ricoperto con un telo. Dopo qualche minuto è arrivato mio cognato Lorenzo". Martina, insieme al fratello di Bruno, Lorenzo Gulotta, nel rendere pubblica la sua testimonianza ringrazia "tutti coloro che mi hanno aiutato e mi stanno aiutando" ma ringrazia soprattutto Bruno, il suo compagno di vita, che spingendo verso lei il figlio Alessandro ha salvato la vita a tutta la sua famiglia sacrificandosi per essa.Parlando dell'oggi, Martina dice: "Quanto a me, al più presto cercherò un lavoro non appena Alessandro e Aria si saranno ambientati alla scuola materna e all'asilo nido. Il denaro generosamente raccolto da voi di Tom's Hardware, l'altra famiglia di Bruno, mi permetterà di non far mancare nulla ai bambini. Come avrebbe voluto Bruno. Grazie di cuore, ho sentito affetto e vicinanza, c'è tanta umanità nel mondo, non solo odio e cattiveria. Voglio anche dedicare un pensiero affettuoso alla fidanzata e ai familiari di Luca Russo, il giovane di Bassano del Grappa che è stato ucciso a Barcellona insieme con Bruno. Il loro dolore è il mio dolore"."Alessandro mi è saltato in braccio e mi ha urlato 'zio zio, papà è morto, un camion gli è passato sopra e gli ha fatto male alla testa', il bambino era stravolto. Ha solo quattro anni e mezzo ma è molto più maturo della sua età. Sarà difficile per lui dimenticare quelle immagini". Questo è quello cha racconta Lorenzo Gulotta, fratello di Bruno. Lorenzo era a Barcellona già da qualche giorno e aspettava il fratello, la cognata e i nipotini per cenare insieme la sera dell'attentato. "Io ero al telefono con Martina, mi stava dando indicazioni per raggiungere l'albergo - continua Lorenzo, 24 anni - In quel momento era accanto ai medici che tentavano la rianimazione, ho sentito anche io, distintamente, quella frase agghiacciante: 'es muerto' ".