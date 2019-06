Avvenne il 2 agosto 1980 Strage Bologna, chieste alla Francia le perizie dell'attentato "gemello" del gruppo Carlos

I periti che ieri hanno consegnato la relazione conclusiva tecnico esplosivistica alla Corte di Bologna sulla strage del 2 agosto 1980, nel tentativo di chiarire meglio le circostanze di fatti e luoghi, hanno interessato, attraverso i carabinieri, la Gendarmerie francese.Lo scopo è ricevere le perizie esplosivistiche francesi dell'attentato di Carlos alla stazione di Saint Charles e del treno colpito lo stesso giorno, quel 31 dicembre 1983, a Tain-l'Hermitage.I periti infatti, che, finora, non hanno ottenuto risposta, considerano quello di Saint Charles una sorta di attentato ''gemello'' rispetto alla strage alla stazione di Bologna. Una circostanza già messa in luce tredici anni fa dal parlamentare di An, Enzo Fragalà.