Uniti contro le mafie #PalermochiamaItalia: 26 anni fa la strage di Capaci A 26 anni dalla strage di Capaci, 70.000 studenti provenienti da tutta Italia ricordano le vittime della mafia con l'iniziativa #PalermoChiamaItalia. Anche quest'anno torna la Nave della Legalità che partirà stasera da Civitavecchia con a bordo 1000 studenti

Il 23 maggio 1992 la mafia uccide brutalmente il magistrato Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e i 3 uomini della sua scorta: Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro. Neanche due mesi dopo, il 19 luglio 1992, tocca a Paolo Borsellino che in Via D'Amelio salta in aria insieme ai cinque agenti di scorta Emanuela Loi, Agostino Catalano, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina e Claudio Traina. Due omicidi che sconvolgono e ammutoliscono l'intera Italia.A distanza di 26 anni dalla strage di Capaci, 70mila studenti di tutta Italia ricordano le vittime di mafia e si rendono protagonisti di iniziative commemorative nell'ambito della campagna #PalermoChiamaItalia, promossa dal ministero dell’Istruzione e dalla Fondazione Falcone.Dopo le celebrazioni istituzionali di stamattina nell’Aula bunker dell’Ucciardone, luogo simbolo del Maxiprocesso a Cosa Nostra, le piazze e le scuole di Palermo hanno gridato "No" alla mafia. Migliaia i giovanissimi riuniti in ricordo delle vittime.Alla celebrazione ufficiale erano presenti anche Pietro Grasso e Giuseppe Ayala, rispettivamente giudice a latere e pubblico ministero dello storico processo contro Cosa Nostra istruito da Falcone e Borsellino, i parenti delle vittime e i superstiti delle stragi di Capaci e di via d’Amelio.Due i cortei: Il primo, partito alle 15.30 da via D'Amelio. Il secondo alle 16 proprio dall'Aula Bunker. Entrambi si ricongiungeranno più tardi sotto l'Albero Falcone, in via Notarbartolo dove il magistrato viveva, per celebrare il Silenzio alle 17.58, l'ora della strage di Capaci.Nel corso del pomeriggio verranno anche presentati i progetti delle “Università della Legalità”, i 23 atenei che si sono impegnati a promuovere iniziative volte a sensibilizzare sul tema della mafia.La giornata si concluderà con una messa, alle ore 19, presso la Chiesa di San Domenico, in ricordo delle vittime della criminalità organizzata. La celebrazione sarà seguita da un concerto della banda della Polizia di Stato, al Teatro Massimo.Fra le numerose iniziative c'è anche la "Nave della Legalità", che salperà stasera dal porto di Civitavecchia con oltre 1000 studenti a bordo e arriverà a Palermo domani mattina. A bordo della nave anche magistrati e rappresentanti delle istituzioni, tutti uniti per la lotta alla mafia e alla criminalità organizzata, un coro di voci che attraverserà il Paese grazie alle attività organizzate dagli Uffici Scolastici Regionali del MIUR che animeranno le Piazze della Legalità. L'inviata di Rainews Silvia Balducci racconta in diretta l'esperienza di questi ragazzi.