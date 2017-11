11 dicembre 2016, la strage costò la vita a 4 persone Strage di Erba, sì ad analisi di nuove possibili prove. Olindo e Rosa sperano in revisione processo I periti chiamati ai nuovi accertamenti con la formula dell'incidente probatorio saranno nominati il 16 gennaio quando il collegio, presieduto da Enrico Fischetti, chiarira' anche quali reperti debbano essere esaminati

Saranno nominati il 16 gennaio i periti incaricati di esaminare reperti mai analizzati sul luogo della strage di Erba (Como). Quel giorno il presidente della Corte d'appello di Brescia, Enrico Fischetti, leggerà l'ordinanza con cui dispone l'incidente probatorio su tutti o parte dei reperti che i difensori di Olindo Romano e Rosa Bazzi chiedono siano presi in considerazione.E' "un buon inizio" la decisione della Corte d'Appello di Brescia, che il 16 gennaio prossimo nominerà i periti incaricati di analizzare reperti mai analizzati prima sulla scena della strage di erba, ha detto Fabio Schembri, uno dei legali di Rosa Bazzi e Olindo Romano, al termine dell'udienza di oggi alla quale era presenta la coppia condannata all'ergastolo per l'eccidio. Per il legale, l'esito di questi nuovi accertamenti potrebbe costituire un viatico per la richiesta di revisione del processo.Olindo Romano e Rosa Bazzi, condannati in via definitiva per la strage di Erba, sono tornati oggi in un'aula di tribunale. I coniugi Romano sono giunti al palazzo di Giustizia di Brescia per l'udienza per la richiesta di incidente probatorio su alcuni reperti mai utilizzati. Sperano che si apra la strada per una richiesta di revisione del processo.Azouz Marzouk, marito e padre di due delle vittime della strage di Erba dell'11 dicembre del 2006, vuole essere presente in aula, se dovesse proseguire l'udienza per l'incidente probatorio su reperti mai analizzati nella strage. Lo ha detto il suo avvocato, Luca D'Auria, prima dell'udienza davanti ai giudici della Corte d'appello di Brescia che devono analizzare la richiesta dei difensori di Olindo Romano e Rosa Bazzi di analizzare con l'incidente probatorio alcuni reperti in vista di una possibile richiesta di revisione del processo. "Azouz Marzouk potrebbe chiedere di venire per ragioni di giustizia" ha spiegato D'Auria, dal momento che l'uomo è stato espulso in Tunisia dopo aver patteggiato una pena per spaccio di droga. In alcune interviste degli ultimi mesi, Marzouk aveva espresso dei dubbi sulla colpevolezza dei coniugi Romano.La strage di Erba fu compiuta l'11 dicembre 2006 e costò la vita a 4 persone (tra cui un bambino di due anni) e il ferimento grave di una quinta. "Sulla scena del delitto non furono trovate tracce dei coniugi Romano mentre ne furono trovate di altre persone". Olindo Romano e Rosa Bazzi sono strati condannati all'ergastolo e a tre anni di isolamento diurno. L'incidente probatorio riguarda, tra l'altro, formazioni pilifere, un accendino e altri reperti mai analizzati.