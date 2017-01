Tra le vittime 27 stranieri. Oltre 60 feriti Strage di Istanbul, caccia al killer. L'Isis rivendica l'attentato Otto persone fermate. Ancora ricercato l'attentatore. Condanna del Consiglio di Sicurezza dell'Onu per l'assalto al Reina club. L'Isis rivendica la responsabilità dell'attacco

È arrivata questa mattina la rivendicazione dell'Isis della responsabilità dell'attentato mentre continua in Turchia la caccia all'uomo per scovare il killer che la notte di Capodanno ha assaltato la discoteca Reina di Istanbul, provocando la morte di 39 persone. Nella rivendicazione, l'Isis minaccia altri attacchi in Turchia. Il gruppo terrorista definisce la Turchia "apostata" e "serva dei crociati". Lo riferisce la tv curda Rudaw.



Secondo il premier turco Binali Yildirim, il terrorista potrebbe essersi mischiato alla folla in fuga dal locale per scappare e far perdere le tracce.



Fermati 8 sospetti Isis coinvolti in attacco

Almeno 8 sospetti militanti dell'Isis sono stati fermati oggi dalle unità antiterrorismo della polizia di Istanbul per un presunto coinvolgimento nell'attacco, ma la caccia all'attentatore prosegue. Lo riporta il sito di Hurriyet.



"Killer legato all'Isis, forse legato a cellula dell'attacco all'aeroporto"

Oltre a "volto e aspetto" del presunto militante dello 'Stato Islamico' autore della strage, gli inquirenti ne avrebbero accertato anche la "nazionalità": lo afferma il canale televisivo 'CnnTurk', e il quotidiano 'Haberturk' precisa ulteriormente che costui sarebbe originario dell'Asia centrale, ma non delle Repubbliche ex sovietiche dell'Uzbekistan o del Kirghizistan, come riferito in un primo momento, bensì dello Xinjiang, regione autonoma della Cina nord-occidentale abitata dagli uiguri, etnia che parla una lingua simile al turco e di fede musulmana, già nota come Turkestan Orientale. Avrebbe inoltre 25 anni. Per il quotidiano Hurriyet, l'autore della strage potrebbe essere legato alla stessa cellula che a giugno colpì l'aeroporto Ataturk, causando 47 morti. In un articolo di fondo dello stesso quotidiano, Abdulkadir Selvi scrive che la Turchia ha ricevuto il 30 dicembre infomazioni di intelligence dagli Usa in merito a possibili attacchi a Istanbul o ad Ankara nella notte di Capodanno, ma senza alcuna segnalazione di particolari obiettivi. Nel frattempo, un uomo la cui foto era stata diffusa su internet e che era stato descritto come il presunto killer si è rivolto alla polizia con un avvocato, presentando una denuncia contro i siti web che hanno condiviso la sua fotografia. L'uomo, Ramazan Isan originario del Kazakistan, ha spiegato di essere arrivato a Istanbul per lavoro e di non aver avuto alcun ruolo nell'attentato, ha riferito Hurriyet.



Identificate 38 delle 39 vittime

Le autorità turche hanno identificato 38 delle 39 vittime. Lo riferisce l'agenzia statale Anadolu, secondo cui almeno 27 sono gli stranieri, in maggioranza sauditi (5). Tra le vittime identificate, anche tre libanesi, tre iracheni, due giordani, due tunisini, due marocchini, due indiani, e uno ciascuno da Kuwait, Libia, Israele, Germania, Belgio, Canada, Russia. Le vittime sono 25 uomini e 14 donne.



Onu, condanna del Consiglio Sicurezza

Intanto, nella notte, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha condannato "con forza l'attentato terroristico barbaro e orribile" e hanno ribadito che "ogni atto di terrorismo è criminale e ingiustificabile, indipendentemente dalla motivazione, da dove e da chiunque venga commesso".