Otto persone arrestate. Si cercano contatti all'estero Strage in Sri Lanka, esplosioni in chiese e hotel: oltre 200 morti, centinaia di feriti Anche 35 vittime straniere. La Farnesina ha confermato che l'unità di crisi è al lavoro, insieme all'Ambasciata d'Italia "per effettuare verifiche". Indicato anche un numero di telefono a cui rivolgersi per eventuali segnalazioni: 00390636225

Otto esplosioni in Sri Lanka, nel giorno di Pasqua, hanno colpito chiese e hotel, facendo una strage. Il bilancio provvisorio è di di oltre 215 vittime e circa 450 feriti. Il governo dello Sri Lanka ha dichiarato lo stato d'emergenza e il coprifuoco. Il capo della polizia, l'11 aprile, aveva lanciato l'allerta su un rischio di attacchi kamikaze in chiese importanti.



I primi sei attacchi si sono verificati in tre hotel di Colombo e tre chiese. La settima esplosione è avvenuta in un edificio di Dehiwala, uno dei sobborghi a sud della capitale: un attentatore si è fatto esplodere e sono rimasti uccisi tre poliziotti, che erano entrati per fare una perquisizione. L'ottava, esplosione, in cui è morto solo l'attentatore, è avvenuta in un quartiere di Colombo, Orugodawatta.



Otto persone arrestate

Sono 8 le persone arrestate finora, ha reso noto il premier Ranil Wickremesinghe, specificando che "finora i nomi emersi sono tutti locali" ma che gli inquirenti stanno cercando di verificare se i terroristi avessero eventuali "contatti all'estero". Il premier ha aggiunto che si sta cercando di capire "perché non siano state prese precauzioni adeguate", ma che la priorità del governo è "catturare i terroristi": "Dobbiamo cercare per prima cosa e prima di tutto che il terrorismo non rialzi la testa in Sri Lanka".



L'allerta dell'11 aprile

​Il capo della polizia era stato allertato da un servizio straniero di intelligence e aveva emanato un'allerta a livello nazionale l'11 aprile, segnalando il rischio di attentati kamikaze contro "chiese importanti" e contro la rappresentanza diplomatica indiana a Colombo, pianificati dal gruppo radicale islamico National Thowheeth Jama'ath (Ntj). Il premier, Ranil Wickremesinghe dice: "Dobbiamo capire perché non siano state prese precauzioni adeguate. Né io né i ministri eravamo stati tenuti informati".



Almeno 35 stranieri tra le vittime. Farnesina al lavoro

Sarebbero almeno 35 gli stranieri tra le vittime delle esplosioni in Sri Lanka. Le nazionalità accertate al momento sono otto: USA, Danimarca, Cina, Giappone, Pakistan, Marocco, India e Bangladesh secondo il portavoce dell'Ospedale Nazionale.



La Farnesina ha confermato in un tweet che l'unità di crisi è al lavoro, insieme all'Ambasciata d'Italia "per effettuare verifiche". Nel tweet è indicato anche un numero di telefono a cui rivolgersi per eventuali segnalazioni: 00390636225.



Il ministro dell'Economia: "Per favore restate in casa"

"Per favore restate in casa. Ci sono molte vittime, inclusi stranieri", scrive su Twitter il ministro dello Sri Lanka per le Riforme economiche Harsha de Silva, che ha visitato alcuni dei luoghi attaccati con esplosioni simultanee. "Scene orribili, ho visto arti amputati sparsi dappertutto, le squadre di emergenza sono state inviate in tutti i luoghi. (...) Abbiamo portato molte vittime in ospedale, speriamo di aver salvato molte vite", ha aggiunto il ministro.



Cancellate tutte le funzioni pasquali

Tutte le funzioni pasquali previste per oggi sono state cancellate dall'arcivescovo di Colombo, il cardinale Malcolm Ranjith. L'arcivescovo ha condannato le esplosioni e ha fatto le sue condoglianze per le famiglie delle vittime, definendo "inaccettabili" gli attacchi.