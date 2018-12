L'assalto al mercatino di Natale Strage Strasburgo, i funerali di Antonio Megalizzi si terranno nel Duomo di Trento Antonio è la quarta vittima della follia di Cherif Chekatt

Strasburgo, omaggio alle vittime (Ansa)

"I genitori di Antonio Megalizzi, la sorella Federica, la fidanzata Luana e tutta la famiglia chiedono il massimo rispetto per il loro dolore in questo momento così difficile. Non desiderano, per ora, rilasciare ulteriori dichiarazioni ai media. Antonio era un giornalista e, in circostanze simili, avrebbe sicuramente rispettato la volontà dei parenti di un collega venuto a mancare. La data e maggiori informazioni sui funerali verranno comunicate nei prossimi giorni". È quanto fa sapere la famiglia di Antonio Megalizzi, il giornalista italiano ucciso nella sparatoria a Strasburgo martedì sera.



Il giovane giornalista italiano colpito alla testa da un proiettile sparato da Cherif Chekatt nella strage di Strasburgo è morto venerdì pomeriggio. Con la sua morte, è salito a 4 il numero delle vittime. "Mi sono innamorato dell'Unione europea. Sono molto, molto focalizzato e coinvolto in cose che stanno nascendo fortemente europeiste", diceva Megalizzi nel suo ultimo intervento alla radio per cui lavorava. "Una tragedia inaccettabile", dice Mattarella.



Lunedì l'autopsia

Sarà effettuata lunedì l'autopsia sulla salma del giovane reporter. Si tratterebbe di un ulteriore accertamento, deciso dalle autorità francesi, poi è atteso il nulla osta per il rimpatrio della salma in Italia.



I funerali in Duomo a Trento

Saranno celebrati in Duomo dal vescovo di Trento, mons. Lauro Tisi, i funerali di Antonio Megalizzi. A Strasburgo restano per il momento la mamma Annamaria e la fidanzata Luana Moresco. Le esequie potrebbero essere fissate per mercoledì oppure giovedì.



Una quinta persona è ricoverata in morte cerebrale: potrebbe trattarsi di un collega polacco di Antonio, era con lui la sera della strage.





Condizioni da subito disperate

Le condizioni di Megalizzi, 28 anni, erano da subito sembrate disperate. Raggiunto alla testa da una pallottola, era inoperabile poiché il proiettile era rimasto all'interno della scatola cranica, molto vicino alla spina dorsale. E le speranze di poterlo salvare si erano affievolite nelle ultime ore. "Va malissimo, ci sta lasciando, non ce la facciamo più perché la situazione è ulteriormente precipitata", aveva detto venerdì mattina il padre della fidanzata di Antonio, Danilo Moresco, ai microfoni di Radio 1. E Radio Europhonica aveva scritto: "il collega italiano è in ospedale in grande difficoltà". Gli specialisti delle strutture di Neurochirurgia dell'ospedale Molinette e di Rianimazione dell’ospedale Cto dell’Azienda ospedaliera universitaria “Città della Salute” di Torino, inoltre, avevano offerto una consulenza per la valutazione del quadro clinico di Megalizzi. L’assessore alla Sanità della Regione Piemonte, Antonio Saitta, aveva anche formalizzato con una breve nota al Ministro della Salute, Giulia Grillo, la disponibilità dei professionisti della Città della Salute a intervenire, come richiesto dalla famiglia del giovane, attraverso il console generale Adolfo Barattolo.



Rilasciati i quattro familiari del killer

Intanto, sono stati rilasciati i quattro membri della famiglia di Chérif Chekatt, fermati dopo l'attentato di Strasburgo, durante la fuga del killer, poi ritrovato e ucciso dalla polizia. Lo ha annunciato questa sera la procura di Parigi.