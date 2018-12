L'assalto al mercatino di Natale Strage Strasburgo. Antonio Megalizzi non ce l'ha fatta. I funerali si terranno nel Duomo di Trento Il giovane reporter, 28 anni, era ricoverato in gravissime condizioni. Antonio è la quarta vittima della follia di Cherif Chekatt. Il premier Conte: "Grave perdita, uniti nel dolore". Salvini: "Una preghiera per lui". Di Maio: folle morire per la pallottola di un terrorista a 28 anni nel cuore dell'Europa. Tajani: "Ricorderò sempre i sogni di Antonio"

Strasburgo, omaggio alle vittime (Ansa)

"I genitori di Antonio Megalizzi, la sorella Federica, la fidanzata Luana e tutta la famiglia chiedono il massimo rispetto per il loro dolore in questo momento così difficile. Non desiderano, per ora, rilasciare ulteriori dichiarazioni ai media. Antonio era un giornalista e, in circostanze simili, avrebbe sicuramente rispettato la volontà dei parenti di un collega venuto a mancare. La data e maggiori informazioni sui funerali verranno comunicate nei prossimi giorni". È quanto fa sapere la famiglia di Antonio Megalizzi, il giornalista italiano ucciso nella sparatoria a Strasburgo martedì sera.



Il giovane giornalista italiano colpito alla testa da un proiettile sparato da Cherif Chekatt nella strage di Strasburgo è morto venerdì pomeriggio. Con la sua morte, è salito a 4 il numero delle vittime. "Mi sono innamorato dell'Unione europea. Sono molto, molto focalizzato e coinvolto in cose che stanno nascendo fortemente europeiste", diceva Megalizzi nel suo ultimo intervento alla radio per cui lavorava. "Una tragedia inaccettabile", dice Mattarella.



Lunedì l'autopsia

Sarà effettuata lunedì l'autopsia sulla salma del giovane reporter. Si tratterebbe di un ulteriore accertamento, deciso dalle autorità francesi, poi è atteso il nulla osta per il rimpatrio della salma in Italia.



I funerali in Duomo a Trento

Saranno celebrati in Duomo dal vescovo di Trento, mons. Lauro Tisi, i funerali di Antonio Megalizzi. A Strasburgo restano per il momento la mamma Annamaria e la fidanzata Luana Moresco. Le esequie potrebbero essere fissate per mercoledì oppure giovedì.



Una quinta persona è ricoverata in morte cerebrale: potrebbe trattarsi di un collega polacco di Antonio, era con lui la sera della strage.





Condizioni da subito disperate

Le condizioni di Megalizzi, 28 anni, erano da subito sembrate disperate. Raggiunto alla testa da una pallottola, era inoperabile poiché il proiettile era rimasto all'interno della scatola cranica, molto vicino alla spina dorsale. E le speranze di poterlo salvare si erano affievolite nelle ultime ore. "Va malissimo, ci sta lasciando, non ce la facciamo più perché la situazione è ulteriormente precipitata", aveva detto venerdì mattina il padre della fidanzata di Antonio, Danilo Moresco, ai microfoni di Radio 1. E Radio Europhonica aveva scritto: "il collega italiano è in ospedale in grande difficoltà". Gli specialisti delle strutture di Neurochirurgia dell'ospedale Molinette e di Rianimazione dell’ospedale Cto dell’Azienda ospedaliera universitaria “Città della Salute” di Torino, inoltre, avevano offerto una consulenza per la valutazione del quadro clinico di Megalizzi. L’assessore alla Sanità della Regione Piemonte, Antonio Saitta, aveva anche formalizzato con una breve nota al Ministro della Salute, Giulia Grillo, la disponibilità dei professionisti della Città della Salute a intervenire, come richiesto dalla famiglia del giovane, attraverso il console generale Adolfo Barattolo.

Il cordoglio di Mattarella: "Inaccettabile tragedia"

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha definito "una inaccettabile tragedia" la morte del giovane e ha espresso la sua "profonda tristezza". "Sono particolarmente vicino - ha aggiunto Mattarella - al dolore della famiglia, della fidanzata e degli amici del giovane reporter italiano vittima dell'odio criminale e del fanatismo propugnato dal sedicente "Stato islamico".

La commozione di Conte: "Profondo dolore, vicino ai familiari"

"Questa notizia mi rattrista molto" ha subito commentato il presidente del Consiglio. "Antonio - ha osservato - era appassionato d'Europa. Un pensiero di grande affetto va alla sua ragazza e ai suoi familiari. Era un ragazzo che appariva pieno di vita nei racconti che mi sono stati fatti. Ci dobbiamo unire tutti in questo dolore per questa grave perdita", ha aggiunto. Il premier ha poi telefonato al padre del giovane ed ha rinnovato il suo cordoglio.

Salvini: una preghiera per Antonio

"Una preghiera per Antonio Megalizzi, l'impegno che non si muoia più così" scrive il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini su Twitter.

Di Maio: folle morire per la pallottola di un terrorista a 28 anni nel cuore dell'Europa

"Antonio Megalizzi non ce l'ha fatta. È assurdo e folle morire per la pallottola di un terrorista a 28 anni nel cuore dell'Europa. Dobbiamo debellare questa piaga il prima possibile. Le mie condoglianze alla famiglia e agli amici di Antonio. Non ci abitueremo a questa violenza!" è il tweet del vicepremier Luigi Di Maio.

Europhonica: i nostri pensieri alla famiglia

"Purtroppo siamo costretti a confermare che il nostro collega Antonio ci ha lasciati. I nostri pensieri vanno alla famiglia e a tutti i suoi amici e colleghi. Vi preghiamo di rispettare il momento doloroso". scrive su Twitter Europhonica, la radio per cui lavorava Antonio.

Tajani: ricorderò sempre i sogni di Antonio

"È morto Antonio Megalizzi. Una preghiera lo accompagni in questo viaggio verso il cielo. Ricorderò sempre quella cena a Mezzocorona dove mi parlò dei suoi sogni di giovane giornalista" scrive in un tweet il presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani.

Odg: i familiari riceveranno la tessera dell'Ordine

Il presidente dell'Ordine dei Giornalisti del Trentino Alto Adige, Mauro Keller, nell'esprimere profondo cordoglio, annuncia che nei prossimi giorni sarà consegnato ai familiari di Antonio il tesserino di iscrizione all'Ordine del giovane reporter, il quale nei prossimi mesi avrebbe completato la pratica per l'ingresso nell'elenco dei pubblicisti. "All'inizio della prossima riunione della Consulta regionale il 20 dicembre a Bolzano, sarà inoltre osservato un minuto di silenzio", conclude Keller.