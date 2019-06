10 anni fa il disastro ferroviario Strage ​Viareggio, Mattarella: "Evento inaccettabile, la sicurezza è un diritto" Il capo dello Stato ha ricordato la tragedia ferroviaria del 29 giugno 2009 in cui morirono 32 persone: "No a infrastrutture strumento di morte"

"L’incidente ferroviario di Viareggio costituisce un monito permanente: infrastrutture e reti sono essenziali per il progresso e la vita delle comunità e non possono trasformarsi in strumenti di distruzione e di morte. La sicurezza è un diritto che, attraverso standard e controlli adeguati, va assicurato agli utenti, ai lavoratori, ai cittadini che vivono in prossimità di impianti tecnologici, industriali, di vie di comunicazione per eliminare ogni rischio di disastri". Così il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella in occasione del decennale della tragedia ferroviaria del 29 giugno 2009 a Viareggio nella quale morirono 32 persone.

"In questa giornata in cui si rinnova il dolore dei familiari delle vittime desidero esprimere solidarietà e vicinanza all’intera comunità cittadina, e in particolar modo a quanti hanno patito lo strazio più indicibile per quelle vite spezzate - ha proseguito il capo dello Stato -. Va espressa riconoscenza all’Associazione dei familiari delle vittime di Viareggio che in questi anni, nel mantenere la memoria dei loro congiunti e della ferita inferta alla città, ha sviluppato, con passione civile, iniziative tese a sensibilizzare l’opinione pubblica sui temi della sicurezza nei trasporti".

Familiari vittime: è stato incidente sul lavoro

"In Corte di Cassazione le Ferrovie ricorreranno perché devono arrampicarsi sugli specchi. Mi auguro però che anche i giudici della Cassazione comprendano di cosa stiamo parlando: ovvero che si tratta di un incidente sul lavoro". Lo ha detto Daniela Rombi, ex presidente dell'associazione "Il mondo che vorrei"- che riunisce i familiari delle vittime della strage di Viareggio e che nel disastro ha perso la figlia-, nelle dichiarazioni a margine della commemorazione dei trentadue morti questa mattina nel cimitero della Misericordia a Viareggio. "Quello di dieci anni fa - ha aggiunto Daniela Rombi - è stato un incidente sul lavoro che ha avuto la particolarità di coinvolgere anche persone che non c'entravano nulla".