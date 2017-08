La Spagna dopo la strage Strage di Barcellona, i quattro arrestati per strage davanti al tribunale Madrid Ieri è stato ucciso l'autista- killer Abouyaaqoub a Subirats, 50 chilometri da Barcellona. Indossava una falsa cintura esplosiva. Confermata la morte dell’imam. Arrivate a Ciampino le salme di due delle tre vittime italiane dell'attentato: Luca Russo e Bruno Gulotta

I quattro uomini accusati di aver fatto parte della cellula terroristica che ha effettuato gli attentati di Barcellona e Cambrils davanti al tribunale di Madrid che deve formalizzare le accuse a loro carico. Si tratta delle uniche persone rimaste in vita delle 12 che secondo gli investigatori costituivano il gruppo. I quattro sono stati portati all'Alta corte di Madrid da Barcellona, tra massicce misure di sicurezza. La maggior parte dei 12 viveva a Ripoll, a nord di Barcellona e vicino al confine francese, e aveva origine marocchina.In tribunale sono comparsi Driss Oukabir, il cui passaporto è stato trovato nel furgone dopo l'attacco di Barcellona, che si è consegnato alle autorità dicendosi innocente e affermando che il fratello Moussa Oukabir (poi ucciso dalla polizia) gli avesse rubato i documenti; Mohammed Aalla, proprietario dell'Audi usata per l'attacco di Cambrils, i cui due fratelli Said e Yousseff hanno perso la vita in relazione agli attacchi; Mohamed Houli Chemlal, arrestato dopo esser rimasto ferito ad Alcanar, nell'esplosione della villetta usata come base; Salah el Karib, gestore di un internet café a Ripoll che secondo la Vanguardia sarebbe stato usato per trasferire denaro in Marocco.Circondati da un imponente apparato di sicurezza, i cellulari della polizia sono entrati all'Audiencia nacional, che si occupa di casi si terrorismo, dove un giudice li interrogherà e deciderà se formalizzare le accuse relative agli attacchi che hanno ucciso 15 persone ferendone 120.Ieri la polizia catalana ha ucciso il guidatore del furgone scagliato sulla folla delle Ramblas a Barcellona giovedì scorso: Younes Abouyaaqoub, 22 anni, individuato su una strada di campagna a una sessantina di chilometri dal capoluogo catalano, indossava una finta cintura esplosiva e ha gridato "Allahu Akbar" quando la polizia gli ha sparato.Younbes Abouyaaqoub avrebbe fatto 34 chilometri a piedi da solo per sfuggire alle ricerche e ai posti di blocco della polizia camminando di notte e dormendo di giorno, secondo la prima ipotesi degli inquirenti ripresa dalla stampa spagnola. Quando è stato finalmente intercettato e ucciso, Younes aveva un aspetto sporco e trascurato, scrive La Vanguardia. L'ultima volta che era stato visto, da un testimone giovedì sera alla periferia di Barcellona, si trovava a 34 chilometri dal luogo in cui è stato ucciso. Younes era solo. Ma non portava gli stessi abiti che aveva giovedì nell'attacco contro la folla alla Rambla. Non è chiaro dove possa esserseli procurati. Gli altri 11 membri della cellula terrorista non potevano aiutarlo, erano morti o detenuti. Il giorno prima sua madre aveva lanciato un appello perchè si consegnasse alla polizia: "preferisco vederlo in prigione piuttosto che morto".Il giovane marocchino era l'ultimo ancora libero di una cellula di 12 uomini accusata di aver ordito gli attacchi con auto sulla folla a Barcellona e nella cittadina balneare di Cambrils, rivendicati dallo Stato islamico per la prima volta in Spagna. Quattro uomini sono stati arrestati, e il resto è stato ucciso, o dalla polizia o da un'esplosione accidentale nella loro fabbrica di ordigni, una villetta nella cittadina costiera di Alcanar. Tra i morti di Alcanar anche l'imam Abdelbaki Es Satty, considerato il leader della cellula terroristica. In totale, 15 persone sono morte negli attacchi, compreso Pau Perez, a 34enne pugnalato a morte nella sua Ford Focus appena fuori Barcellona dopo che Abouyaaqoub ha sequestrato la sua auto per fuggire.Alcuni componenti della cellula che ha colpito a Barcellona e a Cambrils effettuarono un viaggio "estremamente rapido" a Parigi, le cui motivazioni sono ancora oscure e quindi oggetto di indagine. Lo ha riferito il ministro dell'Interno francese Gerard Collomb. "Fu un viaggio molto veloce di andata e ritorno, ha spiegato il ministro.Abdelbaki Es Satty, l'imam di Ripoll considerato la mente degli attacchi di Barcellona e di Cambrils, aveva ricevuto un ordine di espulsione dalla Spagna nel 2014, ma non ha mai lasciato il Paese. Secondo quanto riferisce El Mundo, il cittadino marocchino era infatti stato condannato a quattro anni di prigione per crimini legati al traffico di droga, in parte trascorsi nel carcere di Castellon. Il 29 aprile del 2014 viene liberato con un ordine di espulsione, ma i suoi legali presentano un ricorso prima presso la Delegacion del Gobierno, invocando la tutela dei diritti internazionali per il loro assistito. A settembre la richiesta viene respinta e gli avvocati si rivolgono alla giustizia amministrativa dove il giudice che si occupa del caso gli concede di rimanere legalmente nel paese. Per rafforzare lo status di residente legale in Spagna, gli avvocati di Es Satty il 29 novembre del 2014 fanno richiesta d'asilo. El Mundo non ha avuto accesso al fascicolo e non conosce l'esito della domanda, ma secondo gli esperti si tratta di una pratica comune in casi come quello di Es Satty, anche semplicemente per legittimare di più la presenza di un cittadino straniero in Spagna.Nella notte è arrivato a Ciampino l'aereo predisposto dall'Unità di Crisi della Farnesina le salme di due delle tre vittime italiane dell'attentato a Barcellona: Luca Russo e Bruno Gulotta. Ad attenderle il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Le procedure di rientro, sottolineano fonti della Farnesina, hanno avuto un'accelerazione anche grazie alla missione del ministro degli Esteri Angelino Alfano a Barcellona. Durante la missione, il ministro ha incontrato, oltre al suo omologo - il ministro spagnolo Dastis - le famiglie delle vittime e ha fatto visita alla connazionale ferita, Marta Scomazzon.Le salme verranno trasferite al policlinico Gemelli per l'esame disposto dalla procura. Quindi nuovo trasferimento a Ciampino e partenza per Verona.