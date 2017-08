La Spagna dopo la strage Strage di Barcellona, il terrorista in fuga Younes Abouyaaqoub è stato ucciso Sparatoria con la polizia catalana a Subirats. Emergono legami dell'imam forse morto ad Alcanar con gli iracheni coinvolti nella strage di Nassiriya del 2003

17:05 La persona sospechosa de #Subirats lleva adherido al cuerpo el que parece un cinturón de explosivos. El individuo ha sido abatido — Mossos (@mossos) 21 agosto 2017



Confirmem que la persona abatuda a l'incident de #Subirats és Younes Abouyaaqoub, autor de l'atemptat terrorista a #Barcelona — Mossos (@mossos) 21 agosto 2017



La caccia all'uomo è finita. Dopo una sparatoria, la polizia catalana ha ucciso Younes Abouyaaqoub, il 22enne marocchino autore della strage sulla Rambla di Barcellona, in fuga da giovedì scorso.E' avvenuto presso Subirats, comune di 2.500 abitanti, 45 km a ovest da Barcellona, al km 16,5 della provinciale C-243B.Per i media spagnoli, l'uomo indossava una cintura esplosiva (poi risultata falsa) e urlava "Allahu Akbar".Secondo quanto afferma la rete televisiva catalana Tv3, un testimone avrebbe avvertito la polizia sulla presenza di un sospetto in un benzinaio di Subirats.Nella tarda mattinata era scattata un'operazione della polizia a Barcellona per il ritrovamento di un pacco sospetto su un bus, ma si è rivelato poi un falso allarme.La polizia catalana è in possesso di "indizi abbastanza rilevanti e solidi" secondo i quali uno degli almeno due terroristi uccisi nell'esplosione nell'abitazione ad Alcanar è l'imam di Ripoll Abdelbaki Es Satty. Lo ha affermato il capo della polizia Josep Lluis Trapero.L'imam è considerato l'ideologo della radicalizzazione dei giovani terroristi, in ragione dei contati avuti in carcere con elementi legati all'attentato di Atocha del 2004, ma anche per i legami con uno degli iracheni coinvolti nella strage di Nassiriya contro il contingente italiano nel 2003.Intanto, a Barcellona c'è un uomo che parla e svela le trame del terrore, mentre la comunità musulmana scende in piazza per protestare contro il terrorismo.Il bilancio ufficiale delle vittime degli attentati jihadisti di Barcellona e Cambrils la settimana scorsa è di 15 morti. Lo ha detto oggi il ministro degli Interni catalano, Joaquim Font. La polizia ha infatti stabilito che Pau Perez, il giovane trovato morto all'interno di un'auto che aveva forzato un posto di blocco sulla Meridiana poco dopo la strage della Rambla, era stato ucciso in precedenza dal terrorista Younes Abouyaaqoub.Intanto, nel tardo pomeriggio parte dall'aereoporto di Pratica di Mare, l'aereo militare - predisposto dalla Unità di Crisi della Farnesina - che porterà in Italia le salme di due delle tre vittime italiane dell'attentato a Barcellona: Luca Russo e Bruno Gulotta. Le procedure di rientro - secondo quanto si apprende da fonti della Farnesina - hanno avuto un'accelerazione anche grazie alla missione del ministro Alfano, ieri a Barcellona.