Strage di Berlino: tre arresti in Tunisia, c'è anche il nipote di Anis Amri

Le forze di sicurezza tunisine hanno smantellato, in relazione all'attacco terroristico di Berlino, una cellula terroristica di tre membri, di un'età compresa tra i 18 e i 27 anni. Tra gli arrestati c'è anche il nipote di Anis Amri. Lo rende noto il ministero degli Interni tunisino in un comunicato."Uno dei membri della cellula, il nipote di Amri, si ritiene sia stato in contatto permanente con lo zio, comunicando con lui attraverso telegrammi per sfuggire ai controlli".