Al via commemorazione stragi Capaci e via D'Amelio Mattarella: "Repubblica si inchina alle vittime". Bonafede: "Stato ha dovere di accertare verità" Maria Falcone, sorella del giudice assassinato, ricevendo i ragazzi, giunti a Palermo sulla Nave della Legalità, ha detto: "Giovanni e Paolo l'Italia migliore". Il premier Conte a Capaci - sul luogo dell'attentato a Falcone, Francesca Morvillo e gli uomini della scorta - ha deposto una corona d'alloro in loro memoria. Al via celebrazioni nell'Aula bunker. Nel pomeriggio a Capaci la manifestazione promossa dall'Anpi e dall'Arci a cui prenderanno parte, tra gli altri Fava e Zingaretti

A 27 anni dalle stragi di Capaci e di via D'Amelio, "legate dalla medesima, orrenda strategia criminale, la Repubblica si inchina nel ricordo delle vittime e si stringe ai familiari". Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ringraziando "quanti una ferita così profonda hanno tratto ragione di un maggior impegno civico per combattere la mafia, le sue connivenze, ma anche la rassegnazione e l'indifferenza che le sono complici".Il Capo dello Stato ha poi aggiunto in una nota: Il sacrificio di Falcone e Borsellino "è divenuto motore di una riscossa di civiltà, che ha dato forza allo Stato nell'azione di contrasto e ha reso ancor più esigente il dovere dei cittadini e delle comunità di fare la propria parte per prosciugare i bacini in cui vivono le mafie. Questa riscossa ha già prodotto risultati importanti. Ma deve proseguire. Fino alla sconfitta definitiva della mafia, che Falcone e Borsellino hanno cominciato a battere con il loro lavoro coraggioso, con innovativi metodidi indagine, con l'azione nei processi, con il dialogo nella società, nelle scuole, soprattutto con una speciale attenzione all'educazione dei giovani"."Grazie a tutti i professori e i ragazzi che ricordano Giovanni e Paolo che sono l'Italia migliore". Lo ha detto Maria falcone, sorella del giudice, accogliendo la nave della legalità. Sulle note della canzone di Fabrizio Moro, 'Pensa' gli studenti hanno liberato, in una splendida giornata di sole, palloncini tricolore. La Falcone sulle polemiche di queste ore che hanno portato alcuni a disertare la cerimonia in Aula Bunker ha ricordato: "Abbiamo voluto dire che le istituzioni devono essere sempre rispettate e, quindi, sono inutili le polemiche. Mi auguro che le polemiche non siano in questa aula".Al grido di "Giovanni e Paolo" gli studenti sono scesi dalla Nave della Legalità, con le due grandi foto di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, attraccata stamane intorno alle 8.15 nel porto di Palermo con 1500 ragazzi a bordo, accolti da quelli siciliani per dare ufficialmente il via alle commemorazioni delle stragi. Ad attenderli sul molo molti studenti delle scuole di Palermo, oltre a Maria Falcone, il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando. "Noi la mafia non la vogliamo", urlano i giovanissimi.Molti gli striscioni che gli studenti hanno appeso sulla nave: da "La giustizia è il seme della libertà, facciamola crescere con noi", a "Gli uomini passano, le idee restano" e "Sogno una nazione senza corruzione questa è l'ambizione della mia generazione". In tutta Italia sono più di 70 mila i ragazzi che nel corso della giornata partecipano alle iniziative della manifestazione #PalermoChiamaItalia, promosse dal ministero dell'Istruzione e dalla Fondazione Falcone.Tra le principali quella nell'Aula bunker dell'Ucciardone, luogo simbolo del Maxiprocesso a Cosa Nostra, dove saranno presenti molti esponenti delle Istituzioni e rappresentanti del governo.Ieri sera nel corso dell'incontro sul tema della legalità che si è svolto con i ragazzi presenti sulla Nave è intervenuto il ministro dell'Istruzione, Marco Bussetti, che ha ribadito come sia importante vedere tutti questi ragazzi "che non hanno paura" e lottano "in maniera pura" per la legalità e contro tutte le mafie.Per il procuratore nazionale Antimafia, Federico Cafiero de Raho, "le mafie devono essere combattute non solo con la repressione, ma tutti si devono attivare per impedire che esse entri nei flussi dove circola il denaro. Perché - ha specificato - le mafie stanno cambiando pelle, non sparano più ma sono infiltrate negli affari".Il premier Giuseppe Conte, giunto sul luogo dell'attentato di Capaci, ha deposto una corona d'alloro ai piedi della stele eretta in memoria del giudice Giovanni Falcone, della moglie Francesca Morvillo e degli agenti della scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro nella ricorrenza del XXVII anniversario della strage. Il presidente del Consiglio ha anche visitato il Giardino della Memoria, a Ciaculli. Sul luogo dell'attentato anche la visita del vicepremier Matteo Salvini."Oggi niente polemiche. Lo Stato deve essere unito e compatto: il fronte della legalità". Lo ha detto il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, al suo arrivo al porto di Palermo a bordo della Nave della Legalità per partecipare alle celebrazioni per il 27esimo anniversario delle stragi di Capaci e via D'Amelio. Il guardasigilli si è detto "emozionatissimo". "Provo una serie di emozioni indescrivibili, regalate da tanti cittadini che sono qui perché ci tengono". Il ministro ha poi aggiunto: "Sulle stragi che hanno dilaniato ilnostro Paese lo Stato ha il dovere di accertare la verità. La magistratura sta lavorando"."Siamo qui per ricordare che Palermo è cambiata e dire grazie a chi ha creduto nella lotta alla mafia in tempi terribili, quando lo Stato aveva il volto legale e chi combatteva Cosa nostra era considerato un isolato e un bersaglio. Oggi Palermo è profondamente cambiata ma dobbiamo continuare ad affermare con intransigenza e senza arretrare l'esigenza di continuare a rispettare la Costituzione dei diritti". A dirlo è stato il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, arrivando al porto di Palermo per accogliere la Nave della Legalità, partita ieri da Civitavecchia, in occasione delle celebrazioni per il 27esimo anniversario della strage di Capaci. Il sindaco ha deciso di non partecipare alla cerimonia nell'Aula bunker.Ricorda che 27 anni fa "avveniva la maledetta strage di Capaci" e nel rendere omaggio a Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, Rocco Dicillo, Antonio Montinaro e Vito Schifani, la scelta di Luigi Di Maio, nella sua qualità di capo politico M5s, e' di sottolineare che se "oggi è un giorno, una ricorrenza", invece "commemorare la morte di uno degli eroi di questa nazione, non significhi limitarsi al minuto di silenzio che oggi giustamente gli tributeremo"."Commemorare il giudice Falcone è, prima di tutto, per chi come me si ritrova a rappresentare lo Stato, una responsabilità. Lo dico perché, anche al governo, il nostro messaggio è sempre stato chiaro: le istituzioni devono essere sempre intransigenti nei confronti di mafie e corruzione. Perché - avverte Di Maio - girarsi dall'altra parte, o tollerare questi fenomeni, significa essere complici!". "Siamo grati al giudice Falcone e alle sue intuizioni nel contrasto alla criminalità organizzata. Dobbiamo rendere giustizia ogni giorno a chi ha lottato e lotta contro la criminalità per la libertà degli italiani. Ma dobbiamo anche ricordarci che le commemorazioni - ribadisce - servono solo se seguite da azioni coerenti. Il nostro impegno è dfendere sempre i valori e la cultura della trasparenza e della legalità. Oggi, come sempre, è doveroso ricordare l'esempio di uomini e donne che hanno dato la vita per lo Stato. Questo, piu' di ogni altra cosa, significa far camminare le loro idee sulle nostre gambe".Sinistra Comune aderisce all'appello dell'Anpi e dell'Arci e parteciperà oggi alla manifestazione che si terrà alla casina 'No mafia' di Capaci. Nel pomeriggio, dalle 16, "come sempre senza alcun simbolo, si daranno appuntamento in via Notarbartolo all'angolo con via Mattarella, per unirsi al corteo e ricordare Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, Rocco Di Cillo, Antonio Montinari e Vito Schifani. L'impegno - si legge in una nota - è mantenere vivi i valori costituzionali di antifascismo, antirazzismo ed uguaglianza nei diritti a cui l'Anpi ci richiama ogni giorno"."Il 23 maggio - sottolinea Sinistra Comune - deve essere il giorno in cui la memoria si coniuga al civismo di un'antimafia viva ed operante, intimamente collegata ai valori costituzionali che i giudici, uccisi insieme alle loro scorte, hanno tenuto come faro della loro azione giudiziaria e civile". Tra coloro che non aderiscono alle iniziative ufficiali, anche il Presidente della Commissione della Commissione regionale Antimafia, Claudio Fava. Al corteo di Capaci ci sarà - come ha annunciato lui stesso- il segretario del Pd Nicola Zingaretti."Ci sono momenti in cui il silenzio è d'oro. Per me oggi è il momento di ricordare due miei grandi amici e due uomini a cui dobbiamo moltissimo. E poi c'è un vecchio detto: gli assenti hanno sempre torto". Così Giuseppe Ayala, arrivando all'aula bunker di Palermo, ha commentato le polemiche sulle assenze di oggi alle celebrazioni del XXVII anniversario della strage di Capaci."Un siciliano che vota Lega è un siciliano che non conosce o non rispetta la propria storia. Un siciliano che vota Salvini è un siciliano senza dignità". Nel centro di Palermo sono spuntati manifestini che ricordano quelli di Addiopizzo che anni fa 'armarono' la resistenza contro il racket con la scritta: "Un intero popolo che paga il pizzo è un popolo senza dignità". Una forma di protesta contro l'arrivo di Matteo Salvini a Palermo per partecipare alle iniziative che commemorando le vittime delle stragi di mafia nel 27esimo anniversario della strage di Capaci. I manifestini sono apparsi tra piazza Verdi, la cattedrale e piazza Pretoria. Vicino all'Aula bunker invece sono apparse delle lenzuola con su scritto: "Salvini non ti vogliamo".