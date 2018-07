Roma Strega, stasera il vincitore del premio Diretta su Rai3 delle 23

Ultimi ritocchi al Ninfeo di Villa Giulia a poche ore dalla proclamazione del vincitore del Premio Strega 2018. E' stato montato il palco, sono stati posizionati i tavoli e il mitico tabellone dove si segnano i voti. E' pronto per la serata finale del più ambito riconoscimento letterario italiano.In corsa per la vittoria Marco Balzano, Helena Janeczek, Sandra Petrignani, Carlo D'Amicis e Lia Levi. I due favoriti sono Marco Balzano con 'Resto qui' (Einaudi) e Helena Janeczek con 'La ragazza con la Leica' (Guanda).Carlo D'Amicis è in cinquina con 'Il gioco' (Mondadori) mentre Sandra Petrignani corre con 'La corsara. Ritratto di Natalia Ginzburg' (Neri Pozza) e Lia Levi con 'Questa sera è gia domani (Edizioni e/o).Diretta su Rai3, alle 23, condotta da Eva Giovannini, con ospite speciale Giampiero Mughini. Sin dalla nascita, nel 1947, i libri premiati hanno raccontato l'Italia e i suoi umori, e il Premio ha consacrato i grandi nomi della letteratura italiana contemporanea, dal primo vincitore Ennio Flaiano, ad Alberto Moravia, Elsa Morante, Giuseppe Tomasi di Lampedusa, Natalia Ginzburg, Primo Levi, Umberto Eco, Dacia Maraini.