Studente cinese arrestato dall'FBI a Chicago. "Reclutava agenti per conto di Pechino"

Un cittadino cinese con un visto da studente e' stato arrestato a Chicago, negli Stati Uniti, con l'accusa di aver aiutato Pechino a tentare di reclutare scienziati ed ingegneri americani, preferibilmente addetti nel settore della difesa.Ji Chaoqun, 27 anni, e' stato accusato di essere un agente straniero non registrato per aver fornito informazioni dettagliate all'intelligence cinese su 8 cittadini americani, compresi alcuni contractor della difesa.Ji Chaoqun era arrivato a Chicago nel 2013 per studiare ingegneria elettronica. Gli 8 cittadini americani segnalati all'intelligence di Pechino erano tutti originari della Cina o di Taiwan.Ji Chaoqun ha assistito all'udienza preliminare alla corte federale di chicago, dove e' apparso stanco e nervoso. Ha parlato per una quindicina di minuti per mezzo di un interprete. Quando però il giudice gli ha chiesto se aveva capito i suoi diritti, ha girato la testa e ha detto in inglese: "Capisco" e, tramite il suo avvocato, ha chiesto che il suo arresto fosse notificato al consolato cinese.Se giudicato colpevole, Chaoqun rischia una condanna a 10 anni in una prigione federale. Il giudice ha emesso per lui un ordine di custodia. In un fascicolo di 17 pagine, si afferma che Ji sarebbe arrivato negli Stati Uniti nel 2013 con un visto per studiare ingegneria all' illinois Institute of Technology di Chicago. Nel 2016 si è arruolato nell'esercito come riservista, aderendo ad un programma che consente ad alcuni immigrati di vivere nel paese legalmente qualora le loro competenze siano 'vitali' per gli interessi degli Stati Uniti.