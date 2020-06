Coronavirus

2020/06/08 20:26

Le origini della pandemia Studio Harvard: "Strani movimenti in ospedali di Wuhan da fine settembre" 'Già in autunno in Cina boom di ricerche su Internet per sintomi Covid-19'

Un aumento esponenziale del traffico automobilistico attorno ai maggiori ospedali di Wuhan lo scorso ottobre farebbe supporre che il coronavirus fosse già presente e diffuso nella Cina centrale, ben prima che le autorità di Pechino informassero il mondo.



E' quanto emerge da uno studio condotto dalla Harvard Medical School. Usando tecniche simili a quelle impiegate dalle agenzie di intelligence, il team di ricercatori ha analizzato le immagini satellitari e osservato un "forte aumento del traffico fuori dai cinque principali ospedali di Wuhan a partire dalla fine dell'estate e dall'inizio dell'autunno 2019", secondo quanto riferito dal dottor John Brownstein, che è stato a capo dello studio.



Brownstein, collaboratore della Abc, rilanciando i risultati dello studio, sottolinea che l'aumento del traffico di auto attorno agli ospedali di Wuhan "è coinciso con" un aumento delle ricerche sulla rete internet cinese di "alcuni sintomi che in seguito sarebbero stati strettamente associati al nuovo coronavirus".



