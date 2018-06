MONDO

2018/06/01 08:22

Su Vogue Arabia la principessa saudita al volante di una decappottabile, ma è polemica La foto non è stata gradita ai militanti per i diritti delle donne, in collera per l’arresto a maggio di almeno 11 persone, in maggioranza donne, conosciute per aver lottato contro il divieto di guida e il sistema di tutela maschile in Arabia saudita

Condividi Polemiche in Arabia Saudita per la copertina della rivista di moda Vogue Arabia che mostra una principessa saudita al volante di una decappottabile rossa. Una scelta editoriale per celebrare "le donne all'avanguardia in Arabia Saudita", lodando le riforme introdotte dal principe ereditario Mohamed bin Salman.



L'immagine non è stata recepita positivamente dagli attivisti per i diritti delle umani, in protesta per l'arresto nel mese di maggio di almeno undici persone, per la maggior parte donne, note per le campagne contro il divieto di guida nel Paese e il sistema di tutela maschile. Almeno quattro di loro sono stati liberate la scorsa settimana, ma la sorte delle altre resta incerta, segnala Amnesty International. Riad s’è impegnata a settembre 2017 ad autorizzare le donne a guidare, fissando infine al 24 giugno la revoca del divieto.



"Nel nostro paese alcuni conservatori hanno paura del cambiamento. (…) Personalmente io sostengo questi cambiamenti con molto entusiasmo", ha affermato la principessa Hayfa bin Abdallah al Saud al magazine. La foto, scattata nel deserto all'esterno della città di Gedda, mostra la figlia del defunto re Abdallah, con guanti, vestita con un'ampia veste bianca e col velo che lascia vedere un po' di capelli.

