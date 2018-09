Sant'Andrea di Roma Su una donna il primo trapianto di faccia in Italia Ha 49 anni, una grave malattia le aveva distrutto il volto. Donatrice di 21 anni

Si e' aperto un nuovo capitolo per i trapianti in Italia, con il primo intervento per sostituire il viso a una donna di 49 anni, vittima di una grave malattia deturpante. Il prelievo e' avvenuto da una ragazza vittima nel Lazio di un incidente stradale ed e' stato realizzato nella notte fra venerdi' e sabato. Poi, un lunghissimo intervento (la conclusione e' prevista in nottata) per impiantare il viso. Tecnicamente si definisce una trapianto 'multitessuto', con pelle, fasce muscolari e cartilagine.



Un intervento complesso per il quale sono stati necessari tre anni di preparazione, da parte dell'organizzazione e del personale.La paziente era affetta da neurofibromatosi di tipo I, (una malattia genetica che causa gravi manifestazioni sulla pelle, negli occhi e nervose), ed è stato possibile proprio grazie alla giovane di 21 anni che ha donato anche altri organi: fegato e reni. Alla famiglia della donatrice "va il ringraziamento della rete trapianti", ha fatto sapere il Centro Nazionale Trapianti.

Nel mondo sono già stati realizzati una cinquantina di trapianti di faccia, in Europa una decina e la maggior parte di questi in Francia. L'intervento rientra in un protocollo sperimentale, autorizzato dal Centro Nazionale Trapianti dopo l'acquisizione del parere positivo del Consiglio Superiore di Sanità; le equipe per il prelievo del tessuto facciale da donatore deceduto e per il successivo trapianto sono dirette dal professor Fabio Santanelli di Pompeo, responsabile dell'Unità Operativa di Chirurgia Plastica dell'A.O. Sant'Andrea di Roma, e dal dottor Benedetto Longo, che fa parte della stessa unità operativa.



Lorenzo Sommella, il direttore sanitario che ha lasciato la struttura 5 mesi fa, ma che aveva seguito le procedure organizzative, oltre a esprimere soddisfazione per lo sforzo realizzato dal reparto, ha ricordato il grande impegno necessario per arrivare a un risultato simile: tre anni preparatori con i chirurgi che si sono formati anche all'estero dove queste operazioni erano state già realizzate.



Come sempre, anche in questo caso sara' necessario aspettare del tempo, solo dopo che sara' stata sciolta la prognosi sara' possibile capire l'esito dell'operazione che ha un elevatissimo livello di complessita'. Per lunedì alle 14.30 è stata convocata una conferenza stampa nella sede dell'ospedale Sant'Andrea.

Era il 2005 quando una donna francese di 38 anni e' diventata la prima ad avere parte della faccia ricostruita, e da allora ne sono seguite una cinquantina. Il team di ricercatori che nel novembre del 2005 ha operato Isabelle Dinoire ad Amiens, nel nord del paese, ha battuto sul tempo quello della Cleveland Clinic statunitense, che all'epoca era in attesa di un donatore. L'anno successivo fu un team cinese ad aggiudicarsi il secondo posto, dopo un'operazione su un trentenne che era stato attaccato da un orso. In questo caso, oltre a naso e bocca furono impiantati sull'uomo, che e' morto due anni piu' tardi, anche guancia e sopracciglio destro. Entrambi gli interventi sono stati poi celebrati da un articolo pubblicato da Lancet nel 2008.



Infine, fra gli interventi estremi a Parigi lo scorso febbraio un uomo ha ricevuto il suo terzo volto. Dopo il rigetto cronico del trapianto al quale si era sottoposto nel 2010, per la prima volta al mondo gli e' stato reso un secondo viso. L'operazione e' stata effettuata all'ospedale Georges Pompidou dall'equipe del professor Laurent Lantieri, pioniere del trapianto di faccia.