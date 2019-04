Ritiro spirituale in Vaticano Sud Sudan, papa Francesco: cessino ostilità, rispettare armistizio Il Pontefice ai leader Paese: "Siano superate divisioni politiche ed etniche", "la gente è stanca per le guerre passate, con la guerra si perde tutto"

"Auspico di cuore che definitivamente cessino le ostilità, che l'armistizio sia rispettato, per favore, che l'armistizio sia rispettato, che le divisioni politiche ed etniche siano superate e che la pace sia duratura, per il bene comune di tutti i cittadini che sognano di cominciare a costruire la Nazione". Così papa Francesco ai leader del Sud Sudan a chiusura del ritiro spirituale in Vaticano."Con grande fiducia ho appreso, nel settembre scorso, che i più alti rappresentanti politici del Sud Sudan avevano stipulato un accordo di pace", ha detto il Pontefice. Perciò, "oggi mi congratulo con i firmatari di tale documento, sia con voi qui presenti sia con quelli assenti, senza escludere nessuno; in primo luogo con il Presidente della Repubblica e i capi dei partiti politici, per la scelta della via del dialogo, per la disponibilità al compromesso, per la determinazione di raggiungere la pace, per la prontezza di riconciliarsi e per la volontà di attuare quanto concluso".Poi: "La gente è stanca ed esausta ormai per le guerre passate: per favore ricordatevi che con la guerra si perde tutto! La vostra gente oggi brama un futuro migliore, che passa attraverso la riconciliazione e la pace. Auspico - ha continuato - per tutti noi che sappiamo accogliere l'altissima vocazione di essere artigiani di pace, in uno spirito di fraternità e solidarietà con ogni membro del nostro popolo, uno spirito nobile, retto, fermo e coraggioso nella ricerca della pace, tramite il dialogo, il negoziato e il perdono".