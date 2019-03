Sudafrica, vanno a ruba i quadri del maiale-pittore

I collezionisti in SudAfrica fanno la fila per acquistare i quadri del maiale Pigcasso che dipinge in stile astrattista.Le richieste sono così tante, che il "pittore", che dipinge con il proprio grugno, non ce la fa a soddisfare la numerosa clientela. La fame del maiale dotato di talento artistico ha superato le frontiere nazionali e ora gli ordini arrivano da tutte le parti del mondo.