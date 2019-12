MONDO

2019/12/30 13:51

L’arresto durante le proteste anti bashir Sudan. 27 agenti dell’intelligence condannati a morte per l’insegnante seviziato e impiccato E’ dal 2018 che in Sudan ci sono violente proteste prima per l’aumento del prezzo del pane poi per le dimissioni dell'ex presidente Omar Al-Bashir

Sudan, si aggrava il bilancio della repressione delle proteste: 60 morti

Sudan, si aggrava il bilancio della repressione delle proteste: 60 morti Sudan, scontri e vittime nelle proteste contro l'aumento del pane Condividi Colpevoli di aver torturato e ucciso un insegnante durante le proteste contro l’ex presidente Omar Al-Ashir, mentre era agli arresti. A stabilirlo un tribunale sudanese che ha condannato a morte 27 agenti dell'intelligence. A riferirlo media locali.



Gli agenti sono stati giudicati colpevoli di aver torturato a morte e infine impiccato un insegnante, Ahmed Al-Kheir Awadh, in una struttura dei servizi segreti, dopo il suo arresto avvenuto a fine gennaio 2019 durante una manifestazione nello stato di Kassala, nel Sudan orientale.



Da dicembre 2018 il paese africano è stato teatro di sanguinose proteste prima per l’aumento dei prezzi del prezzi del pane, poi per le dimissioni dell'ex presidente Omar Al-Bashir.



Il presidente è stato deposto ad aprile da un colpo di stato militare, ma i sostenitori di un governo civile hanno continuato a protestare, fino allo scorso agosto quando si è raggiunto un accordo per la formazione di un consiglio congiunto di transizione militare-civile, nell'agosto scorso.



Secondo Amnesty International almeno 177 persone sarebbero rimaste uccise nella dura repressione. Fonti sanitarie, invece vicine al movimento, ne contano oltre 250.



