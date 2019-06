Khartum Sudan: decine di migliaia in strada contro Bashir. Al Jazeera: spari sui manifestanti, un morto Le proteste in occasione dell'anniversario del golpe che 30 anni fa portò al potere Omar al-Bashir. Le forze di polizia caricano con lacrimogeni. Secondo Al Jazeera ci sarebbero anche diversi feriti

Condividi

Lacrimogeni sono stati sparati dalle forze di sicurezza sudanesi contro alcune delle manifestazioni in corso a Khartum e in altre città del Sudan per l'anniversario del golpe che 30 anni fa portò al potere Omar al-Bashir, alle quali stanno partecipando decine di migliaia di persone nonostante i moniti dei militari contro possibili disordini.

I manifestanti si sono radunati in diversi punti della capitale e della sua confinante città-gemella, Omdurman, sfilando poi in corteo in direzione delle abitazioni di persone uccise durante la repressione delle proteste in corso in Sudan dal dicembre scorso, inizialmente contro la crisi economica e poi per la democrazia.

I lacrimogeni sono stati lanciati a Omdurman e nel distretto di Bahri a Khartum, ha riferito un portavoce dell'Associazione dei professionisti sudanesi, uno degli organizzatori della protesta. I cori erano indirizzati contro la giunta militare e il suo capo ("Il consiglio di Burhan deve cadere"), come documentano video circolati su internet.

"Le forze di sicurezza sudanesi utilizzano lacrimogeni e sfollagente contro i manifestanti nella città di Atbara, nella Provincia del Nilo", conferma un tweet di Al Jazeera descrivendo la dispersione di cortei nel centro situato circa 350 km a nord di Khartum. L'emittente qatariota segnala il lancio di lacrimogeni anche nel quartiere di Arkaweet di Khartum.

Al Jazeera: un manifestante ucciso e diversi feriti

Un manifestante è stato ucciso e altri sono rimasti feriti negli scontri con le forze dell'ordine ad Atbara, nel nord-est del Sudan. Lo riferisce il corrispondente di Al Jazeera, secondo cui la polizia sudanese ha sparato sui manifestanti.